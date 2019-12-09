Олле Далин – об отстранении России: Мы будем придерживаться решений WADA Исполком WADA отстранил Россию от крупных международных турниров на четыре года.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отметил, что поддержит решение WADA об отстранении России от крупных соревнований на международном уровне в ближайшие четыре года.

– WADA приняло серьезное решение для российского спорта. IBU будет разбираться в деталях, чтобы понять, как воспринять такое решение. Сейчас мы будем наблюдать за тем, как Россия поведет себя в сложившейся ситуации, будет ли оспаривать решение в CAS, как будет справляться с отстранением. IBU будет придерживаться решения WADA, – сказал Далин «РИА Новости».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн