Александр Тихонов: Логинов сам не хотел, его заставили колоться Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал завоевание биатлонистом Александром Логиновым бронзы в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

- Его бронза - большой успех, тем более в такой компании. Думаю, даже если бы всю гонку Сашка провел без промахов, соперники бы его достали. Они посвежее выглядят. Ребята родились в горах.

Но столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова. Здорово, что Касперович стал его личным тренером. Это все он сделал, его заслуга в медалях. Он приехал за 15 дней сюда и начала работать с Логиновым. Сашка хоть улыбаться начал немножко, - передает слова Тихонова Sport24.ru.

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил уверенность в том, что биатлонист Александр Логинов не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин.

В минувшую субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.

Напомним, что 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.