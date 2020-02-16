Павел Ростовцев: Логинову нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не подогревая его - Советский спорт
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16 февраля 2020 19:37Биатлон

Павел Ростовцев: Логинову нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не подогревая его

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова, завоевавшего две медали на чемпионате мира в Италии.

- Нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не погружаясь в него, не подогревая его. Пусть все это останется на совести людей, которые высказываются в адрес Логинова.

В спорте масса примеров, когда люди, отбыв наказание, выступают и завоевывают медали Олимпийских игр и чемпионатов мира, но про них сегодня почему-то никто не говорит. И не вспоминает, что у других призеров чемпионата мира также были проблемы с допингом, - передает слова Ростовцева ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил уверенность в том, что биатлонист Александр Логинов не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин.

Напомним, что в субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.

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