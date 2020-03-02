Владимир Драчев – о проведении этапа КМ без зрителей: Отказываться от выступления не следует - Советский спорт
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02 марта 2020 15:56БиатлонЛипкин Антон

Владимир Драчев – о проведении этапа КМ без зрителей: Отказываться от выступления не следует

Этап Кубка мира в Нове-Место пройдет без зрителей из-за коронавируса.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о том, что восьмой этап Кубка мира в Нове-Место пройдет без зрителей.

Такое решение власти Чехии и руководство IBU приняло после того, как у трех человек в Чехии был подтвержден коронавирус.

Этап Кубка мира в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

«Разумеется, нужно по максимуму использовать все средства для защиты, но отказываться от выступления на этапах Кубка мира не следует», – приводит «Р-Спорт» слова Драчева.

Напомним, этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 5 по 8 марта. В программе запланированы спринт (5, 6 марта), эстафеты (7 марта) и масс-старт (8 марта).

Два заключительных этапа пройдут в Контиолахти и Холменколлене.

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