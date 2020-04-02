Сергей Голиков: Я прогнозирую скорое банкротство СБР - Советский спорт
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02 апреля 2020 18:12Биатлон

Сергей Голиков: Я прогнозирую скорое банкротство СБР

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков считает, что осенью организация может стать банкротом.

- Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды. Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени, - приводит слова Голикова ТАСС.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал письмо ветеранов биатлона.

Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России с 2018 года.

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