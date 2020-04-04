Анатолий Алябьев - о письме к Драчеву: Все утверждали, что согласны с письмом - Советский спорт
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04 апреля 2020 22:17Биатлон

Анатолий Алябьев - о письме к Драчеву: Все утверждали, что согласны с письмом

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев сообщил, что текст письма с призывом к отставке президента СБР Владимира Драчева был согласован со всеми, кто в нем указан.

- Я лично звонил и Анне Богалий-Титовец, и Владимиру Барнашову, и Владимиру Аликину, и Валерию Польховскому, и Виктору Юрлову, и Геннадию Ковалеву. До Максима Кугаевского дозвониться не смог, послал ему SMS.

Предварительно с каждым обговорил, что мы планируем такое письмо подготовить, подробно рассказал каждому из собеседников по телефону, что именно будет написано в письме, и попросил добавить свои пожелания или замечания, если у кого-то они появятся, и сообщить о них мне или руководителю пресс-службы СБР Константину Бойцову с тем, чтобы в текст были внесены поправки. Их внесли только Барнашов и Валерий Медведцев. После этого я еще раз спросил, все ли согласны с письмом, и все утверждали, что да. Хотя по факту подписей действительно не было.

Еще раз подчеркну: письмо было согласовано со всеми, включая тех, кто сейчас утверждает, что подпись не ставил. Зато теперь все стали говорить, что неправильно друг друга поняли. Безусловно, это наша ошибка. Нужно было сначала более тщательно согласовать все детали. И, возможно, проинформировать Драчева о том, что такое письмо существует, - передает слова Алябьева RT.

Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России (СБР) с 2018 года. 1 апреля тренеры и ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, в котором посоветовали ему подать в отставку со своего поста. Позже Драчев прокомментировал это письмо, отметив, что многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели. Также глава СБР заявил, что не намерен покидать пост президента организации.

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