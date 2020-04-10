Олег Матыцин: Мое отношение к обвинениям Драчева - негативное - Советский спорт
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10 апреля 2020 12:48Биатлон

Олег Матыцин: Мое отношение к обвинениям Драчева - негативное

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о своем отношении к обвинениям в адрес президента СБР Владимира Драчева.

- Мое отношение к обвинениям, позиционированным в открытом эфире, - негативное. Таким образом нельзя решать вопрос в одном из самых любимых видов спорта в России. Я рекомендовал Драчеву открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. И на время карантина наложить мораторий на общение в таком формате, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) и его президент пригласили авторов открытого письма ветеранов биатлона конструктивно обсудить позиции, изложенные в обращении, которое было опубликовано в СМИ. Встречу планируется провести на специально созванном заседании правления СБР после прекращения ограничений, связанных с пандемией и полным восстановлением рабочего режима.

Напомним, что 1 апреля ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, призвав Драчева добровольно покинуть занимаемую должность.

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