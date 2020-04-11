Владимир Драчев: Я категорически против приглашения Королькевича и Кабукова Президент СБР Владимир Драчев против приглашения в сборную страны иностранных тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

- Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой, - приводит слова Драчева ТАСС.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Юрий Векшин рассказал о грядущем уходе Анатолия Хованцева с поста главного тренера национальной команды.

Напомним, что накануне правление СБР направило на согласование в Минспорта кандидатуру В.Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне 2020-2021 г.г.