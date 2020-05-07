Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками - Советский спорт
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07 мая 2020 19:48Биатлон

Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками

Глава СБР сообщил, что организация начала погашать долги по зарплате.

- У нас проходят выплаты по задолженностям. Часть средств уже перевели сотрудникам, оставшаяся задолженность будет погашена в ближайшее время, - цитирует Драчева «РИА Новости».

Напомним, что в апреле исполнительный директор СБР Сергей Голиков, на данный момент временно отстраненный от должности, заявил, что этой весной сотрудники организации могут остаться без зарплаты.

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