Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева Вице-президент СБР Валерий Польховский сообщил, что Владимир Королькевич возмущен словами главы организации Владимира Драчева.

- Он, конечно, очень расстроен этой информацией, так как для нее нет оснований. Не готов сказать, как будет строиться диалог между ними. Это право Владимира Борисовича, но он сильно возмущен, - цитирует Польховского «РИА Новости».

Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что «СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском».