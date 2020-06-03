В пятницу правление СБР утвердит место и повестку выборной конференции В пятницусостоится очередное заседание правления Союза биатлонистов России.

По информации News.ru, во время заседания будут утверждены место, время и повестка внеплановой отчетно-выборной конференции.

Отмечается, что в качестве места проведения конференции рассматриваются Москва и Московская область, которую лоббирует первый вице-президент СБР и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов