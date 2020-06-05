Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР В пятницу проходит заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой определится место и повестка отчетно-выборной конференции, которая должна пройти 11 июля.

По информации News.ru, действующий президент СБР Владимир Драчев, а также Сергей Чепиков и Сергей Тарасов, не примут участия в мероприятии.

Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления. Среди потенциальных кандидатов в президенты трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров, который в данный момент входит в правление СБР.

