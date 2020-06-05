Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР

По информации News.ru, действующий президент СБР Владимир Драчев, а также Сергей Чепиков и Сергей Тарасов, не примут участия в мероприятии.
Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления. Среди потенциальных кандидатов в президенты трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров, который в данный момент входит в правление СБР.
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