Драчев призвал регионы бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР В пятницу проходит заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой определится место и повестка отчетно-выборной конференции.

По информации News.ru, действующий президент СБР Владимир Драчев написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчетно-выборной конференции.

Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.