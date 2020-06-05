Драчев призвал регионы бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР - Советский спорт
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05 июня 2020 10:41Биатлон

Драчев призвал регионы бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР

В пятницу проходит заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой определится место и повестка отчетно-выборной конференции.

По информации News.ru, действующий президент СБР Владимир Драчев написал в региональные биатлонные федерации письмо с призывом не участвовать во внеочередной отчетно-выборной конференции.

Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.

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