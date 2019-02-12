ФБР и РУСАДА: кто у кого будет под колпаком? (видео)

Бобслей 12 февраля 2019 16:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» отправился сегодня в офис РУСАДА.

Не отношусь к тем, что холодеет при упоминании аббревиатуры «ФБР», но испытал легкое недоумение, когда услышал сегодня, что ФБР и РУСАДА будут подписывать договор о сотрудничестве.

– Да, меня многие называют иностранным шпионом, – в шутку говорит, встречая меня в дверях, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. – Видите, сколько у меня здесь развешено по стенам добрых пожеланий от зарубежных друзей, партнеров и коллег. Но сегодня речь совсем о другом: подписываем договор с Федерацией бобслея и скелетона.

– Очень рада, что нам теперь будет помогать такая серьезная структура, – говорит временно исполняющая обязанности главы Федерации (здесь выборы пройдут 20 марта) Елена Аникина. – Когда вся эта допинг-история, наконец, закончится, в Россию за тестированием на самом качественном и дорогом оборудовании будут обращаться спортсмены из всего мира.

Глава РУСАДА с удовольствием проводит экскурсию по офису организации. Предмет гордости – доброжелательные автографы от зарубежных коллег.

Так кто у кого под колпаком теперь? С одной стороны, РУСАДА продолжит работу по целевому тестированию спортсменов федерации – в соответствии со стандартом и без всякого предварительного уведомления. С другой стороны, внутри федерации появится специальный человек, который, проводя, как это принято говорить, «плановые мероприятия», подтянет федерацию до необходимых стандартов.

Если же говорить серьезно, то один важный нюанс очень хочется отметить: хорошо, когда в федерации оказывается человек, который начинает не с того, что чехвостит предшественников, а сразу с определяющих, основополагающих вещей – взаимодействие с антидопинговой ассоциацией. Уверен, что время покажет, насколько это было оправданно.