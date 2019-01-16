Дайнис Дукурс: Может, Зубков не поймет, что должен уйти? Будет президентом на своем огороде

Бобслей 16 января 2019 16:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Знаменитый латвийский тренер Дайнис Дукурс прокомментировал новость о дисквалификации главы Федерации бобслея России Александра Зубкова Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF).

- Ваше отношение к этой новости?

- Справедливое решение. Зачем было упираться в стену? Международная федерация, наконец, проявила характер, показала, что у международных чиновников тоже есть принципы.

- IBSF запретила Зубкову заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Теперь ему придется уйти с поста президента Федерации бобслея и скелетона России.

- Международная федерация запретила, но мы знаем, что Мосгорсуд разрешил ему быть олимпийским чемпионом на своем огороде. Может, Зубков не поймет, что должен уйти и останется президентом на своем дачном участке. Его поведение бросает тень на весь российский бобслей и скелетон. У нас был похожий случай. Что-то было нечисто с пробами лондонской Олимпиады у президента легкой атлетики. Так она сразу же сложила полномочия и заявила, что не имеет право руководить национальной федерацией в такой ситуации. Это поступок! Только сильный человек может признать свои ошибки и извиниться.

Напомним, что сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина на два года за нарушения антидопинговых правил.

Из-за дисквалификации Зубков не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Спортсмен на данный момент возглавляет Федерацию бобслея России.

«Термин «деятельность» также включает административную работу — в качестве должностного лица, директора, офицера, сотрудника или волонтера в национальных организациях», - говорится в заявлении IBSF.

Сам Зубков уже заявил, что будет изучать это решение вместе с юристами, чтобы определить свои дальнейшие шаги.

Напомним, ранее комиссия МОК аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде-2014, на которой он завоевал два золота. Спортсмен также был пожизненно отстранен от участия в Играх.