«План — драться в США». Бивол возвращается на ринг после годичного затишья

Чемпионское шествие Дмитрия Бивола продолжается — теперь официально. После небольшого затишья, разбавленного скандалом на фоне развода с женой Екатериной, боксёр готов вернуться на ринг и отстоять статус одного из лучших бойцов современности.

Первые слухи о потенциальном поединке чемпиона мира по версия WBA появились в конце июня. Тогда сам Бивол заявил о том, что изъявляет желание провести свой 22-й бой в сентябре, или же октябре:

— Надеюсь подраться в сентябре или октябре. Скорее, в октябре. Чтобы выйти на ринг в сентябре, я должен был получить предложение еще пару недель назад, — заявил Бивол Boxing Scene.

Также, боксёр отметил, что в качестве оппонента рассматривает любого из топ-10 в полутяжелом весе. Отдельный акцент боец сделал на американце Джермалле Чарло, который выступает в средней и первой средней весовой категории. Однако, поединку не суждено было состояться: Бивол с головой погрузился в тренировочный процесс, к тому же развод вынудил немного подкорректировать планы.

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Проведя все лето в ожидании, пятого сентября к публике обратился промоутер Эдди Хирн и внёс интригу в возвращение российского бойца. Со слов британца, камбэк Дмитрия запланирован на декабрь, а если быть точнее - 2 либо 9 декабря. К сожалению, имя соперника не было раскрыто, но было очевидно, что им станет кто-то топов в средней весовой категории, имеющих претензии на завоевание титула.

И вот теперь последовали новости от самого Бивола. В интервью изданию The Ring боксёр рассказал о причинах задержки боя и самолично обозначил дату своего возвращения:

— У нас была задержка с возвращением в ринг, но, честно говоря, это была запланированная задержка, вызванная желанием взять небольшую паузу. Мой план состоит в том, чтобы вернуться в ринг к концу этого года. Знаю, что моя команда работает над этим. Я, со своей стороны, буду готов. Честно говоря, разговоров много, но, насколько я понимаю, никто из боксеров не готов драться. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Отталкиваясь от последнего предложения, можно предположить, что россиянин предпочёл немного сохранить интригу, но вскоре в дело вмешался менеджер боксера, Вадим Корнилов. Он не стал томить публику в ожидании и назвал потенциальных соперников, среди которых присутствуют имена, которые, на самом деле, были вполне очевидны и ожидаемы: Хайме Мунгия, Радивое Калайджич, Линдон Артур, Энтони Ярд и еще «несколько человек». Также, агент отметил, что бой с большой долей вероятности пройдёт в Соединённых Штатах.

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— План — драться в США… Дмитрий Бивол сегодня является одним из лучших в боксе и в ближайшем будущем имеет все шансы доказать, что он лучший вне зависимости от весовой категории. Сейчас много разговоров и разных оправданий, но придёт время, и некоторым из этих парней придётся сразиться с ним, — заявил Корнилов The Ring.

Свой же последний бой Бивол провел 5 ноября в ОАЭ против Мексиканца Хильберто в ходе вечера бокса Matchroom Boxing. Тогда россиянин победил единогласным решением судей, и остается лишь надеяться, что обстоятельства личной жизни не помешают ему продолжить свое восхождение на боксерский олимп.