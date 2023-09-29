Фьюри и Усик подписали контракт на бой. В супертяжёлом весе будет абсолютный чемпион

Грандиозное событие предстоящей зимой ожидает ценителей профессионального бокса. В Саудовской Аравии пройдёт главный поединок как минимум последнего десятилетия. Тайсон Фьюри и Александр Усик наконец-то договорились о проведении объединительного боя, в котором на кону будут стоять все самые престижные пояса в супертяжёлом весе.

Впервые попытка устроить встречу Усика и Фьюри на ринге была предпринята ещё в 2021 году. Но тогда на пути боя Александра с британцем встал другой представитель Соединённого Королевства. Энтони Джошуа хотел как можно быстрее провести реванш с Усиком и отказался даже от предложенных солидных отступных. Ничем хорошим для Энтони это не закончилось, но о бое Александра и Фьюри пришлось на время забыть.

Getty Images

Впоследствии представители боксёров ещё не раз возвращались к этой теме. Но переговоры каждый раз срывались из-за финансовых аппетитов британской стороны. Фьюри и его команда требовали 70% от призового фонда, а Усик не был согласен меньше, чем на половину. Так что когда поединок не удалось провести и 29 апреля этого года, многим могло показаться, что двум сильнейшим супертяжеловесам мира так и не удастся договориться.

Но теперь принципиальное решение о проведении поединка наконец-то принято. ESPN сообщает о том, что оба боксёра уже подписали соответствующее соглашение. А это означает, что теперь бой может сорваться только в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Также информацию о достигнутой договорённости подтвердили сам Фьюри и представитель Усика Александр Красюк.

Победитель этого поединка станет первым обладателем звания абсолютного чемпиона мира с момента начала эпохи четырёх самых престижных поясов. Фьюри выставит на кон титул сильнейшего по версии WBC, а Усик — все остальные главные пояса в мировом профессиональном боксе. Промоутер британца Фрэнк Уоррен уже назвал встречу Фьюри и Усика главным событием века.

Getty Images

Ориентировочно бой пройдёт либо в декабре этого года, либо в январе следующего в рамках туристического фестиваля «Riyadh Season».Британца до этого ещё ожидает противостояние с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну — оно состоится 28 октября. И теперь Фьюри предстоит серьёзно подумать о том, как быстро восстановить силы и форму перед главным поединком в его жизни.

«Усик был маленьким говнюком». Тайсон Фьюри оскорбил украинца за поведение в последнем бою

Самому ожидаемому поединку — быть! Менеджер Фьюри анонсировал дату боя с Усиком