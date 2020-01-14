Конор Макгрегор: Мы близки к подписанию контракта на бой с Пакьяо Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, что может провести боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

- Я открыт для других боксерских боев. Мы близки к подписанию контракта с Мэнни. Это будет не прямо сейчас. Но это очень возможно. Затем возможен бой с Полом Малиньяджи. Я бы хотел бы боксировать с ним. Я буду боксировать вновь, я получу титул чемпиона мира по боксу, - цитирует ирландца «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Ранее Макгрегор признался, что употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, а также поделился впечатлениями о поездке в Россию.

Добавим, что 18 января Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246.