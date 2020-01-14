Конор Макгрегор: Москва прекрасное место, как и Россия в целом Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поделился впечатлениями о поездке в Россию.

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- Мне понравилось. Я побывал в Москве и там было потрясающе. Москва прекрасное место, как и Россия в целом. Должен отметить, я был очень впечатлен. Много хороших людей, - цитирует ирландца «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Ранее Макгрегор признался, что употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.