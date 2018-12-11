Александр Лукашенко: Российские лыжники – молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев

Лыжный спорт 11 декабря 2018 14:05 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Президент Белоруссии встретился с министром спорта РФ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова за решение снять с белорусских спортсменов, выступающих в командных видах спорта, статус легионера в российских лигах.

«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий, – приводит ТАСС слова Лукашенко. – По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта. Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян.

Смотрю, что вы молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта».

Напомним, министерство спорта РФ уже подготовило предложение о снятии статуса легионера с белорусских спортсменов в российских турнирах по игровым видам спорта.