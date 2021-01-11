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Netflix мог бы нанять эмигранта с Брайтон-Бич. Продолжаем обсуждать сериал «Ход королевы»
11 января 16:17
автор: Юрий Волохов

Netflix мог бы нанять эмигранта с Брайтон-Бич. Продолжаем обсуждать сериал «Ход королевы»

23 октября 2020 года американская компания Netflix выпустила мини-сериал «Ферзевый гамбит», в русской версии - «Ход королевы».

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ – ГЛАВАРЬ ГРУЗИНСКОЙ МАФИИ

Я уже высказывался на нашем сайте по поводу сериала. Повторю: к сюжету, работе режиссера, операторов и т.д. у меня претензий нет. Добротная работа, смотрится с интересом.

Это я отвечаю главному редактору «Советского спорта» Николаю Яременко, который отреагировал, как сказали бы в СССР, на мою здоровую критику по поводу явных ляпов, которых в сериале немало.

Коллега Яременко даже назвал сериал гениальным, но, думаю, это преувеличение. Он считает, что детали – это мелочи, а главное –сюжет о талантливой девочке, которая преодолела все испытания и стала сильнейшей в мире шахматисткой. Так сказать, сила духа, сила воли.

Павка Корчагин еще больше преодолел, правда, в итоге стал инвалидом. Но не в этом суть спора.

Я всегда очень щепетильно отношусь к деталям фильмов.

Есть такой французский сериал «Налет». Наши сняли российский вариант первого сезона с Владимиром Машковым в главной роли офицера полиции. В оригинальной французской версии три сезона. В одном из них полиция борется с грузинской мафией.

Неужели в Париже есть грузинская мафия да еще такая могущественная? Но это еще ладно. А теперь внимание: главаря грузинской мафии зовут Иосиф Виссарионович! Да, да именно так, это не бред автора. В представлении французов так должны звать главного грузина. Вам уже хочется смеяться или дальше напряженно следить за сюжетом боевика?

Дальше – больше. Выясняется, что Виссарионович – это не отчество, а фамилия главаря.

В сериале фигурирует еще армянская и русская мафии, где тоже много ляпов. Например, главного русского мафиози зовут Василий Павлович. Павлович в данном случае фамилия. Но Иосиф Виссарионович – это вершина!

Неужели создатели не смогли найти во всей Франции хотя бы одного русскоязычного жителя и спросить: «Мы тут главаря грузинской мафии назвали Иосиф Виссарионович. Причем Виссарионович – фамилия. Это нормально?»

И получили бы ответ: «Ребята, вы - идиоты»!

МОЖНО БЫЛО СЭКОНОМИТЬ НА ЭМИГРАНТЕ

Коллега Яременко пишет, что неважно, как выглядит игровой зал. Важно, еще как важно! Боссам Netflix достаточно было нанять за 500 долларов пожилого еврея с Брайтон-Бич. Он бы им разъяснил, что в таких залах в шахматы в принципе не играют, что в СССР во время всех больших турниров шахматисты сидели на сцене, а зрители - в зале.

А можно было и 500 долларов сэкономить. Всего лишь набрать в интернете: в каких залах играли в СССР в шахматы? Сеть выдала бы тысячи фото. Или: как одевались люди в СССР в конце 60-х?

И потратить небольшой бюджет, чтобы пошить десяток меховых шапок и пальто, как у Нади в фильме «С легким паром».

И зрители не увидели бы нелепые папахи, каракулевые шапки-пирожки на мужчинах, а также шубы, пальто и шляпы на женщинах – а-ля мечта нэпмана.

А уже не говорю про стюардесс «Аэрофлота» в милицейских рубашках, фартуках цвета хаки с красной звездой и безумных головных уборах вроде ушанок.

А странная фамилия советского чемпиона мира Боргов? Кто-то скажет мелкая придирка, чего автор докопался? Вот из-за таких мелочей и смазывается впечатление о фильме. Нельзя было нормальную человеческую фамилию придумать?

И, о чем я тоже писал, видимо, Москва снималась в Бухаресте, это часто практикуют в Голливуде.

Юозас Будрайтис, великий литовский актер. Кому, отвечающему за кастинг в сериале, попалась на глаза его фотография? Ради короткой сцены в конце сериала и одной фразы «Сыграем», бедного старика потащили в Бухарест. Подходящего румына не нашли?

Как пишут в интернете: ржунимогу…

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