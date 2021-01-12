Девушка дня. Аня Тейлор-Джой: благодаря ей шахматы вновь в моде

В конце прошлого гола на стриминговом сервисе Netflix вышел мини-сериал «Ход королевы», состоящий из семи эпизодов. Картину можно посмотреть за семь часов. Сразу же сериал стал хитом, получив хорошие оценки как от критиков, так и от зрителей. Проект стал самым популярным в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 миллиона человек. Благодаря фильму во всем мире резко возросла популярность шахмат.

Действие происходит в штате Кентукки в 1957 году. На «Кинопоиске» аннотация звучит так:

«После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остается сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зеленые капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить ее играть в шахматы. Днем, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зеленую капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у нее начнется совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам».

На сайте «Советского спорта» вышли две рецензии. Юрий Волохов описал все ляпы сериала.

«Сериал качественный, смотрится с интересом, но эти стюардессы в гимнастерках, меховые медвежьи и каракулевые шапки-пирожки, нелепо одетая по моде времен НЭПа толпа, абсурдный игровой зал, сильно отвлекают от сюжета и заставляют ехидно хихикать. Вместо того чтобы с придыханием переживать: обыграет ли, наконец, Элизабет непобедимого советского чемпиона со странной фамилией Боргов?». (ЧИТАТЬ РЕЦЕНЗИЮ ЗДЕСЬ).

Главный редактор Николай Яременко считает, что «Ход королевы» - гениальное произведение: «Ферзевый гамбит» - это не просто хорошее кино. Это гениальное кино. Абсолютно превосходная работа и операторов, и режиссера, и гримера, и графиков, да вообще всех» (ЧИТАТЬ РЕЦЕНЗИЮ ЗДЕСЬ).

Главную роль в сериале исполнила 24-летняя актриса Аня Тейлор-Джой. Благодаря ее качественной игре, шахматы вновь стали популярными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)