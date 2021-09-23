О якобы оскорбленной добродетели

В четверг в сети появилось любопытное видео. Это были кадры с презентации телеканала «Матч ТВ», который днем ранее был устроен не для себя и не для широкого зрителя, а для друзей и рекламных партнеров, действующих и потенциальных.
В конце презентации была изображена рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала. Ясно, что от золотой сокровищницы музыки это очень далеко, но это ж жанр капустника, так что зачем оценивать по гамбургскому счету? Так вот, в одном из куплетов прозвучали следующие строчки:
Посмотри на наши цифры,
каждый канал так хочет,
их контент неинтересен,
даже Дзюба не подрочит…
Были использованы образы Дудя, Уткина, которых в разное время отправляли с канала прочь.
Но почему, если это было, об этом не говорить? Вася вон шестой год от Тины живого места не оставляет по поводу и без.
Сегодня нет ничего абсолютно закрытого. Везде есть телефоны, а значит можно писать звук и видео. Я когда с подчинёнными сажусь на откровенный разговор в своём кабинете, прекрасно отдаю отчёт в том, что кто-то из них может писать разговор. Да и ради бога - значит, я уже в момент разговора понимаю, что говорю для всех желающих.
Так что закрытая или незакрытая вечеринка была - там пять сотен камер, все снимут. Значит, создатели шуток прекрасно отдавали себе отчёт во всём. И это видео не относится к разряду «случайно утекших в сеть».
Ох, сколько ж известных людей требуют от телеканала извинений! Причем, часто рот открывают те, у кого не сказать что рыльце в пушку - на ком клейма негде ставить. Одна знакомая журналистка, регулярно встречающаяся с женатыми футболистами, всерьез мне начала рассказывать, что это пошлая и уже затасканная шутка про Дзюбу. Видимо, вклиниваться в жизнь чужих семей считается не так страшно, как иронично обыграть то, что делал Дзюба. То, что делают - кто чаще, кто реже - абсолютно все.
За гранью ли частично запиканное телевизионщиками словечко? Каждый сам решит для себя. Наш юрист визу по поводу обложки дал. Считает, что Роскомнадзор ругаться не будет.
А тех, кому не понравился глагол «дрочить» на первой полосе, то спешу привести цитату из главного поэта второй половины прошлого века:
Между прочим,
Все мы дрочим…
Это, если кто литературой не интересуется, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский.
Рекомендую не ругаться, а хорошие стихи почитать.
А к ребятам с телеканала одна просьба: не вздумайте извиняться. Не о чем.
Увижу генерального продюсера/главного редактора Александра Тащина в эти выходные (он знает где, а остальным неинтересно) - скажу, что молодец.