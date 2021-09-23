О якобы оскорбленной добродетели

В четверг в сети появилось любопытное видео. Это были кадры с презентации телеканала «Матч ТВ», который днем ранее был устроен не для себя и не для широкого зрителя, а для друзей и рекламных партнеров, действующих и потенциальных.

В конце презентации была изображена рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала. Ясно, что от золотой сокровищницы музыки это очень далеко, но это ж жанр капустника, так что зачем оценивать по гамбургскому счету? Так вот, в одном из куплетов прозвучали следующие строчки:

Посмотри на наши цифры,

каждый канал так хочет,

их контент неинтересен,

даже Дзюба не подрочит…

Были использованы образы Дудя, Уткина, которых в разное время отправляли с канала прочь.

Но почему, если это было, об этом не говорить? Вася вон шестой год от Тины живого места не оставляет по поводу и без.