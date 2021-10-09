Всероссийский день ходьбы в Уфе

Центральной площадкой в этом году стала Уфа. В столице Башкортостана праздник состоялся в субботу, 9 октября. Международный день ходьбы традиционно проводится в 150 странах мира и посвящен пропаганде физической активности. Россия присоединилась к этому проекту в 2015 году. Роль организаторов взяли на себя Олимпийский комитет России, который вошел в состав ТАФИСА в 2017-м, и региональные олимпийские советы.

В предыдущие годы спортивными столицами Всероссийского дня ходьбы становились Ижевск и Новороссийск, теперь эстафету приняла Уфа.

Место для старта было выбрано очень живописное, и для главного города Башкортостана символичное – набережная реки Белая под памятником Салавату Юлаеву. Уже в 11 утра любители здорового образа жизни смогли как следует размяться на зарядке с чемпионом. Ее провели олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина и мастер спорта по спортивной аэробике, сертифицированный тренер и хореограф по групповым и танцевальным программам Андрей Михайлов.

Первыми на дистанцию в 2022 метра – цифра, разумеется, неслучайная, и символизирующая поддержку Олимпийской команды России на зимних Играх, которые состоятся в следующем феврале в Пекине – отправились жители Орджоникидзевского района Уфы. С учетом требований Роспотребнадзора, участники праздника выходили на старт группами не более 500 человек – таковы реалии коронавирусной эпохи.

В это время в безоблачном башкирском небе показалась тройка самолетов с дымовыми шлейфами – таким необычным образом участников Всероссийского дня ходьбы поприветствовала группа демонстрационного показа аэродрома «Первушино». К слову, ведущая этой группы – Оксана Тимофеева. Она – первая женщина-пилот в Республике Башкортостан в современной России.

Вместе со студентами Уфимского юридического института МВД России на старт вышли почетные гости: президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, а также известные российские спортсмены – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александр Красных, многократный чемпион мира и Европы по гребле Константин Фомичев, бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду, заместитель председателя Комиссии спортсменов ЕОК Джонатан Гурейро, заместитель председателя Комиссии спортсменов ОКР, участник Олимпийских игр Лада Задонская и многие другие олимпийцы и паралимпийцы.

Во время приятной и, несомненно, полезной для здоровья прогулки по набережной они могли насладиться не только живописными видами осенней Уфы, но и понаблюдать за выступлением кавер-группы и шоу барабанщиков.

– Очень здорово, что дистанция именно 2022 метра – в поддержку наших спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Получился веселый, красивый праздник, который к тому же прошел в такую прекрасную погоду, – поделилась впечатлениями Алия Мустафина. – Здорово, что спорт так объединяет людей. После таких мероприятий еще больше хочется заниматься спортом.

Участников праздника ожидала масштабная культурная и развлекательная программа. На старте гости оценили спортивные площадки, а также посмотреть выставку автомобилей и мотоциклов, позаниматься на велотренажерах, поиграть в дартс и посоревноваться в метании булавы.

Ну а после финиша около Монумента Дружбы всех ждали памятные подарки, увлекательная квест-игра «Форт Боярд» и концерт.

– Впервые участвую в таком мероприятии, и я реально впечатлен. Это замечательно, когда народ выходит на улицу, занимается физкультурой, спортом, – поделился впечатлениями Александр Красных. – Всегда с уважением смотрю на людей, которые выходят на пробежку, тренируются на спортивных площадках. А ходьба – самый доступный вид физической активности.

Президент ОКР Станислав Поздняков наградил Почетной грамотой Олимпийского комитета России Уфимский юридический институт МВД РФ, Администрацию муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и начальника отдела подготовки спортивных сборных команд Республики Башкортостан ГАУ «Центр спортивной подготовки» Республики Башкортостан Екатерину Рыскильдину.

С приветственным словом со сцены обратился Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров:

– Мне очень приятно осознавать, что Уфа в очередной раз становится столицей яркого спортивного события. Вдвойне приятно, что в гостях у нас такая замечательная команда великих спортсменов. Мы уделяем спорту огромное внимание. Мы должны создать условия, чтобы наши дети, взрослые, пожилые люди занимались спортом. Мы делаем это каждый день, шаг за шагом, и будем продолжать.

Также Радий Хабиров вручил удостоверение Заслуженного работника физической культуры Республики Башкортостан тренеру Спортивной школы олимпийского резерва «Уфимец» Ильвере Шарафутдиновой. Управляющая автономной некоммерческой организации физической культуры и спорта «Дирекция по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий Республики Башкортостан» Анна Двойнина была награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан, а тренер Спортивной школы олимпийского резерва №7 Уфы, Главному тренеру сборной Республики Башкортостан по бадминтону Эдгар Щербий был удостоен звания Заслуженный тренер России.

– Все получили мощные эмоции. В Башкортостан приехали Олимпийские чемпионы, знаменитые олимпийцы. Они заряжают людей, – рассказал Джонатан Гурейро. – Мне кажется, каждый, кто пришел на этот замечательный праздник, вдохновился. Особенно это касается детей. Думаю, в преддверии не только Игр в Пекине, но и будущих, это очень важно.

«Для меня это всегда удовольствие – участвовать в мероприятиях, организованных ОКР. А как заместителю председателя комиссии спортсменов мне, считаю, даже нужно личным примером вдохновлять людей, показывать им, что спорт доступен. Ходить могут все, поэтому такие мероприятия – настоящий праздник», – добавила Лада Задонская.

Эффектную точку поставила Федерация парашютного спорта Республики Башкортостан. Парашютисты с флагами России, ОКР и Башкортостана приземлились прямо в зону финиша.

Всероссийский день ходьбы–2021 проводится в рамках Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» при поддержке Генерального спонсора Олимпийской команды России – глобальной энергетической компании «Газпром», Официального авиаперевозчика Олимпийской команды России – крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот», а также Официального экипировщика Олимпийской команды России компании ZASPORT.

«Сегодня олимпийская столица нашей страны находится в городе Уфа, который радушно, очень гостеприимно принял всех участников и гостей Всероссийского дня ходьбы, – подчеркнул в свой речи Станислав Поздняков. – Отличная, солнечная погода способствовала тому, что мы все вместе, нога в ногу, прошли дистанцию 2022 метра, символически поддержав таким образом наших спортсменов, которым совсем скоро, в феврале будущего года, выступать на Олимпийских зимних играх в Пекине.

Сегодня с нами на этом празднике олимпийские и паралимпийские чемпионы и призеры, которые своим мастерством и талантом ковали исторические победы нашего спорта. В том числе, в Токио, на соревнованиях, которые потребовали ото всех российских спортсменов огромных усилий и эмоций. И их успехи тем более ценны от того, в каких сложнейших условиях удалось завоевывать медали и добиваться выдающихся результатов.

Наши олимпийцы и паралимпийцы – настоящие герои, гордость нации. Благодаря им мы любим спорт, уважаем наши спортивные традиции и преумножаем их, в том числе через такие праздники как сегодняшний Всероссийский день ходьбы, который объединяет чемпионов и их многочисленных болельщиков. Барон Пьер Де Кубертен, основатель современного олимпийского движения своей главной целью считал сделать мир лучше с помощью спорта.

И я уверен, что каждый из тех, кто присоединился к сегодняшнему мероприятию в столице Башкортостана, прошел нашу символическую дистанцию, безусловно, разделяет ценности олимпийского движения. Мы – одна большая олимпийская семья и только вместе можем добиться новых побед. граждан.

Отдельно хочу поблагодарить Главу Башкортостана Радия Хабирова за его любовь к спорту и те шаги, которые делает сегодня Республика под его руководством для обеспечения комфортных условий для занятий спортом для всех категорий граждан. Мы, как Олимпийский комитет России, готовы всячески поддерживать усилия местных властей по развитию спортивной инфраструктуры. Именно инфраструктура наравне с серьезными тренерскими кадрами – залог будущего успеха в подготовке спортсменов, которые затем будут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Также хочу поздравить всех жителей республики с успехами башкирских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Их вклад был весомым не остался незамеченным».