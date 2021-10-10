Спорт на ночь глядя. Как прошла «Ночь московского спорта»

В ней наряду со множеством горожан приняло участие немало известных спортсменов и популярных личностей: Евгения Медведева, Евгений Рылов, Михаил Кокляев, Дмитрий Губерниев, Елена Летучая и Ольга Бузова. Соревнования прошли на ВДНХ, в Акватории «ЗИЛ», ЦСКА Арене, Лужниках, а также на территории ЦСИ Винзавод, где и удалось побывать нашему корреспонденту.

Заходя на территорию центра современного искусства, сразу попадаешь в атмосферу уличного спорта. Здесь можно встретить людей всех возрастов и видов деятельности, начиная с девушек на изящных каблучках, заканчивая «стронгменами», которым приходилось поворачиваться боком, чтобы пройти через рамку металлоискателя. В этой локации были представлены настольный теннис, 3 вида шахмат(классические, напольные и вертикальные), брейк-данс, турнир «СТРОНГМЭН» и уличный футбол.



В состязаниях по брейк-дансу участвовали 2 категории – дети до 18 и взрослые 18+. Стоит заметить, что самому юному участнику было всего 6 лет. Хотя этим спортом в основном занимаются мальчики, нашлось несколько девочек, которые показали себя и выступили очень зрелищно. Кстати, в стрит-футболе наблюдалась такая же тенденция. Это означает, что гендерные предрассудки потихоньку стираются, что не может не радовать.



Турнир «СТРОНГМЭН» оказался самым впечатляющим, это стало понятно по количеству зрителей и их колоссальной поддержке. Атлетом нужно было тягать тяжеленые бревна и снаряды весом до 130 кг. Михаил Кокляев тоже принял участие в одном из состязаний, он соревновался с добровольцем из толпы. «Есть еще порох в пороховницах. Пока достаточно сухой», - так Михаил выразился о своей физической форме. Спешим напомнить, что он не участвовал в подобных соревнованиях с 2014 года.

Хедлайнерами вечера стали Дмитрий Губерниев, Николай Цискаридзе и Михаил Кокляев.