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Спорт на ночь глядя. Как прошла «Ночь московского спорта»
10 октября 09:28
автор: Алина Базунова

Спорт на ночь глядя. Как прошла «Ночь московского спорта»

В столице впервые прошла «Ночь московского спорта», которая убедила: ночь вечера спортивнее.

В ней наряду со множеством горожан приняло участие немало известных спортсменов и популярных личностей: Евгения Медведева, Евгений Рылов, Михаил Кокляев, Дмитрий Губерниев, Елена Летучая и Ольга Бузова. Соревнования прошли на ВДНХ, в Акватории «ЗИЛ», ЦСКА Арене, Лужниках, а также на территории ЦСИ Винзавод, где и удалось побывать нашему корреспонденту.

Заходя на территорию центра современного искусства, сразу попадаешь в атмосферу уличного спорта. Здесь можно встретить людей всех возрастов и видов деятельности, начиная с девушек на изящных каблучках, заканчивая «стронгменами», которым приходилось поворачиваться боком, чтобы пройти через рамку металлоискателя. В этой локации были представлены настольный теннис, 3 вида шахмат(классические, напольные и вертикальные), брейк-данс, турнир «СТРОНГМЭН» и уличный футбол.

В состязаниях по брейк-дансу участвовали 2 категории – дети до 18 и взрослые 18+. Стоит заметить, что самому юному участнику было всего 6 лет. Хотя этим спортом в основном занимаются мальчики, нашлось несколько девочек, которые показали себя и выступили очень зрелищно. Кстати, в стрит-футболе наблюдалась такая же тенденция. Это означает, что гендерные предрассудки потихоньку стираются, что не может не радовать.

Турнир «СТРОНГМЭН» оказался самым впечатляющим, это стало понятно по количеству зрителей и их колоссальной поддержке. Атлетом нужно было тягать тяжеленые бревна и снаряды весом до 130 кг. Михаил Кокляев тоже принял участие в одном из состязаний, он соревновался с добровольцем из толпы. «Есть еще порох в пороховницах. Пока достаточно сухой», - так Михаил выразился о своей физической форме. Спешим напомнить, что он не участвовал в подобных соревнованиях с 2014 года.

Хедлайнерами вечера стали Дмитрий Губерниев, Николай Цискаридзе и Михаил Кокляев.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня. Меня всегда учили, что физическая культура – это часть общей культуры человечества, и поэтому, когда я нахожусь рядом с этими невероятными людьми, ты понимаешь, что спорт – это мир, это культура, это Москва. Мы сегодня объединились все, а это значит, что мы на правильном пути. ЗОЖ помогает искоренить все вредное и приобрести полезное. Да здравствует Москва и ночь московского спорта. Ура!» - заводил толпу Дмитрий Губерниев. Далее следовало всеобщее многократное «Россия!» в стиле неповторимого комментатора.

Николай Цискаридзе порадовался за возможность всю ночь посвятить физической культуре, причём абсолютно бесплатно. Не меньше он порадовался за Дмитрия, сбросившего лишние килограммы, и пожелал того же присутствующим.

«Мы с вами находимся на «win заводе», на заводе победителей в спорте, друзья, давайте друг другу поаплодируем, что мы не поленились в субботний вечер встретиться и зарубиться все вместе», - поздравил присутствующих Михаил Кокляев.

- Как Вы считаете, как часто нужно проводить подобные мероприятие в Москве? – спросила я у Михаила после автограф-сессии.

- В Москве можно хоть каждую неделю, лишь бы не было дождя и было тепло.

- На сколько процентов Россия спортивная страна?

- Будем называть нас «супер-этнос россияне». Мы очень спортивные, просто хотелось, чтобы люди у власти тоже становились еще более спортивными не для показных вещей, а по-настоящему спортивными, и болели за нас так, чтобы мы выходили на международные соревнования под своим флагом.

И участники и зрители соревнований сошлись во мнении, что это мероприятие - прекрасная возможность для всех москвичей субботним вечером бросить пульты от телевизоров и весело, а главное полезно провести время, зарядившись духом спорта.

источник: «Советский спорт»
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