Тимур Юсупов: «Мы стараемся двигаться вперед, ставить в приоритет собственное развитие»

– Мы приехали с семьей из Узбекистана в Липецк. На новом месте у меня быстро появились друзья, которые однажды мне сказали: «Пойдем потанцуем в Доме культуры, там у нас кружок, там прикольно, там «ча-ча раз, два, три»». И я просто за компанию с ними пошел без всяких планов, мыслей. Мне тогда было 8 лет. А дальше получилось так, что я танцами увлекся гораздо больше, чем все мои друзья, которые меня в этот кружок позвали. Они все вскоре бросили занятия, а я остался. И, может быть, на тот момент я еще сам не понимал, нравится мне это или нет. Но это очень нравилось моей маме, поэтому я продолжал ходить на занятия. Два года я протанцевал вообще не понимая, чем я занимаюсь. А потом наступил переломный момент, мне дали другую партнершу, у меня появился интерес, я начал увлеченно в это все погружаться. И влюбился в танцы.

Организатор – заслуженный деятель искусств России, почетный вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC), президент Российского танцевального союза (РТС) Станислав Попов. Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО), информационный партнер – «Советский спорт». В числе участников турнира российский дуэт Тимур Юсупов и Валерия Ремина – обладатели Кубка серии Гран-При России среди профессионалов в латиноамериканской программе. Тимур и Валерия рассказали, как впервые танцевали в Кремле, чем занимались в период пандемийных ограничений и как готовятся к предстоящему юбилейному Кубку мира.

– У меня танцевала старшая сестра. Когда я только родилась, она уже занималась танцами. Я с самого рождения постоянно была с мамой, когда она возила сестру на занятия. А сама уже в группу я пошла с четырех лет.

В пару мы с Тимуром встали в 2019 году. В какой-то момент решили связать свою жизнь друг с другом и не только в личных отношениях, но и в танцевальных.

Тимур:

– В каждом таком дуэте, где танцоры связаны еще и личными отношениями, все очень по-разному происходит. Тут, наверное, от собственных приоритетов зависит. В любом случае в тренировочном процессе могут возникать какие-то недопонимания, разные взгляды на определенные моменты и даже ссоры, споры, конфликты. Но главное, не выносить это все за пределы зала, проводить четкие границы, чтобы работа не мешала личным отношениям. Есть очень много мнений на тему «пара в жизни и пара на паркете», хорошо это или плохо, сложно или легко. Все зависит от людей. Однозначного ответа нет. Есть свои плюсы и свои минусы. Мы стараемся двигаться вперед, ставить в приоритет собственное развитие и в профессиональной, и в личной сфере.

«СРАЗУ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ЭТОГО УДИВИТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ»

Тимур:

– В то время, когда я всерьез увлекся танцами, Кубок Кремля всегда показывали по телевидению. Моей маме очень это все нравилось, бальные танцы она смотрела даже тогда, когда я еще не родился. Я поначалу, может, и не думал о том, что это такой большой значимый турнир, но знал о нем всегда. А когда мы перешли в РТС, перешли в профессионалы и в марте этого года танцевали чемпионат России, вот тогда, как-то само собой пришло осознание, что мы можем танцевать в Кремле. Сначала мы соревновались за Кубок мира в июле на этом паркете, а сейчас, когда появилась новость, что в октябре снова будет турнир, мы не задумываясь, уже совершенно спокойно подали заявку. И это как-то само собой стало частью нашей жизни.

Валерия:

– В 2019 году мы как зрители пришли на кремлевский турнир, наслаждались этой необыкновенной атмосферой. И сразу возникло желание танцевать в этом зале, быть частью этого удивительного события.

Тимур:

– Я всегда думал, что попасть на Кубок Кремля достаточно сложно, там танцуют далеко не все и подать заявку туда невозможно, только по приглашению туда попадают счастливчики. У меня вот такое было ощущение. Но когда на Кубке мира в июле, я увидел, что на паркет вышли очень многие ребята, которые просто хотели танцевать здесь и подали заявку, я понял, что это не так уж и нереально для того, кто очень хочет соревноваться на этом престижном турнире.

Валерия:

– После первого выступления в Кремле я была счастлива, у меня какое-то невероятное воодушевление, вдохновение появилось. Это были потрясающие ощущения! Просто классно побыть в этой атмосфере!

Тимур:

– Я не раз слышал от танцоров: и от профессиональных, и от любителей, что в Кремле сложно танцевать - ощущение такое, что паркет находится слишком низко, и ты как будто танцуешь в яме, энергия уходит куда-то и ты не чувствуешь себя в хорошей кондиции. Вот так говорили многие мои знакомые. Но наша подготовка к Кремлю прошла очень хорошо, я считаю. Мы подошли к турниру в неплохой физической и психологической форме. И я могу теперь сказать, исходя из собственного опыта, танцевать на турнире в Кремле по атмосфере, по ощущениям лично мне очень приятно! Я на этот паркет до июльского Кубка мира уже выходил. Это было еще в другой федерации. Отмечали 60 лет танцевальному спорту, и мы для Леонида Агутина делали подтанцовку. То есть в этом зале я уже был и на этом паркете как-то себя чувствовал. Но соревнования – это, конечно, совсем другое – другие зрители, другая атмосфера, другая энергия между публикой и танцором. Но в целом впечатление очень приятное! Сразу понимаешь, что попал на мероприятие очень высокого уровня относительно всех других турниров. Ну и в силу хорошей подготовки было достаточно легко танцевать. И отзывов было много приятных, и очень теплый зрительный зал. В целом классные ощущения!

«МОЖНО ПРОГРЕССИРОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЖЕ ПРИ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ»

Валерия:

– Изначально, когда с приходом пандемии стали всех закрывать по домам, мы хотели сразу же уехать на машине к моей семье в Челябинск. Но в то же утро мы заболели и вынуждены были какое-то время оставаться в Москве. И пока эти две недели были дома, мы старались на маленькой кухоньке тренироваться. И лекции у нас были. Мы присутствовали на онлайн-уроках Виктора Анатольевича Никовского, и сами вели такие занятия для своих учеников. Потом мы все же уехали в Челябинск и два месяца, пока продолжался карантин, были с моей семьей. Там мы тренировались в большом доме. Каждый день у нас были и ОФП, и обычные танцевальные тренировки. По четвергам обязательные лекции с Виктором Анатольевичем.

Тимур:

– Вообще карантин такой период, который можно как и с пользой провести, так и потерять время напрасно. От человека зависит. Я считаю, что если правильно подойти к самоорганизации, то это может пойти на пользу. Вот я, например, начал больше уделять внимание своему телу, больше было йоги, растяжки, больше занимался своими суставами. Еще мы изучали биомеханику, наш знакомый вел лекции. Разбирались как работают суставы. В общем я старался развивать тело, делать его более свободным, повышать его возможности в тех условиях, в которых мы могли тренироваться. Мы раздвинули все стулья, столы, чтобы было побольше пространства. Старались заниматься каждый день настолько продуктивно, насколько это было возможно в тех условиях. Конечно, это совсем не то, что в зале. Но, в принципе, при правильном подходе, распределении времени и выборе идей, над которыми ты работаешь, можно прогрессировать в различных направлениях даже при карантинных ограничениях, я считаю.

«НАЧАЛИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПОД МУЗЫКУ МУШЕЕВА»

Тимур:

– После чемпионата РТС мы станцевали все турниры серии Гран-При. Один был в Санкт-Петербурге и два или три в Москве. И благодаря этому в рейтинге Гран-При мы оказались на первом месте. Как раз в Кремле на Кубке мира нам вручили вот этот переходящий Кубок РТС – серия Гран-При России среди профессионалов латиноамериканская программа. Каждый год этот Кубок будет переходить, в зависимости от того, как в рейтинговых турнирах будут выступать пары.

После Кубка мира в Кремле мы хотели станцевать еще на одном соревновании, но мне по семейным обстоятельствам пришлось уехать в Липецк, поэтому мы не выступали пока после июля.

К Кубку мира, который пройдет 30 октября, стараемся готовиться так же, как к июльскому – очень интенсивно. С этой недели уже начали тренироваться под Мушеева, потому что музыка все равно имеет свою специфику, свою скорость и так далее. Нужно к этому привыкать. И, конечно, занимаемся под руководством нашего основного педагога Виктора Никовского в команде со всеми ребятами, которые выступают за Клуб «Премьер». Всей огромной командой танцуем прогоны, дополнительные группы и все остальное. Стараемся в хорошей форме подойти к Кубку мира, чтобы выйти на этот знаменитый паркет и показать все, что умеем.

Валерия:

– Мы желаем всем участникам хорошего танца и получать удовольствие от момента!

Тимур:

– Хочу пожелать всем праздника, удовольствия, впечатлений. Всем танцорам хороших эмоций на площадке, чтобы все у всех получалось. А это бывает тогда, когда ты появляешься на паркете с целью получить удовольствие от себя, от своей партнерши, от встречи со зрителями. Старайтесь успеть этим насладиться! Ведь все-таки у нас танцы, а не бег на сто метров, тут процесс гораздо интересней результата. Получайте удовольствие от всего происходящего!