В нашей редакции больше нет непривитых. Мы не поддерживаем идиотизм

Нет порядка в мире нынче. Нет гармонии. Ковид и постоянная угроза смерти – как твоей личной, так и твоих близких. И мне здесь совершенно уже не интересно рассуждать, чьи власти поступают разумнее, а в чем конкретно наши власти недорабатывают…

Вы знаете, когда твоей жизни что-то реально угрожает – ты берешь решение вопроса в свои руки. Вторую мировую войну выиграл не конкретный генералисимус, и не конкретный маршал победы. Каждый вставал – кто у станка, а кто в окопе – и делал всё что нужно для победы. Нынешняя ситуация сродни войне. Только, слава богу, нет конкретного, персонифицированного врага. Образ врага – это лишнее. Но мы сражаемся, как на войне. Мы погибаем, как на войне. Мы сражаемся с инфекцией. И подобно тому, как начинается война – и мы не знаем, сколько она продлится (хорохоримся, что за пару месяцев решим вопрос, а увязаем на годы), так и сейчас: ясно, что нынешнее сражение – всерьёз и надолго.

Мне лично неинтересно рассуждать, правильно ли власть вводит локдаун только через полторы недели после того, как принято о нем решение. Мне куда важнее, что многие из нас срочно рванули в торговые центры, чтобы «закупиться, а то всё закроют» - и именно сейчас все получат рост заболеваемости. Мне не важно, что наши власти стесняются слова «локдаун» и называют его «нерабочими днями» - какая разница? Как ни назови, но тысячи и десятки тысяч людей радуются внезапным каникулам и бегут покупать билеты в теплые края и бронировать себе отели.

Я всегда был за права человека, за свободу выбора. Жить или умереть – это тоже свобода выбора. Хочешь быть идиотом и не вакцинируешься – ну, помрешь идиотом. Но ведь не минус одним идиотом станет на свете – эти антиваксеры еще с собой в могилу много кого уволокут. Поэтому свобода заканчивается там, где она начинает угрожать другому человеку. Хотите свободно выбирать, делать прививку или нет – выбирайте. Но это не будет просто выбор между вашим здоровьем и нездоровьем. Учитывая, что ваше нездоровье угрожает каждому из нас, значит ситуация должна быть иной: делаешь прививку – и живешь полноценно, ни в чем себе не отказывая; не делаешь – сидишь дома. Для тебя нет транспортных услуг, бесплатной медицины, образовательных услуг, шоппинга. В конце концов, продукты тебе доставят и у двери оставят. Не помрешь от голода.

Только тотальная вакцинация спасет нас. И к нормальной жизни вернет. Я хочу ходить на футбол, я хочу встречаться с людьми, я хочу, чтобы вокруг никто не болел. В редакции «Советского спорта» больше нет людей, нелепо рассуждающих в жанре «а мы еще не знаем, что с нами случится от этих уколов со временем» - у нас вакцинировано 100 процентов. Рассуждавшие так с определенной даты остались за периметром нашей газеты. Подчеркну: это не удаленная работа для ковидиотов-антиваксеров – нет, идиотизм мы не можем поддерживать ни в какой форме. С такими мы просто дальше не работаем.