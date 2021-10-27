Презентация уникальной беговой дорожки - тредбана - состоялась в Инновационном центре ОКР

- Тредбан, который появился в Олимпийском комитете России, уникален, - сказал Александр Грушин. - На нем установлено 3D-оборудование, позволяющее видеть собственную проекцию на фоне «идеального соперника» и его эталонных параметров. Кроме того, этот тренажер вкупе с оборудованием по созданию искусственной гипоксической среды позволит имитировать условия, которые могут ожидать наших спортсменов на предстоящих международных соревнованиях. Таким образом мы сможем не только определять физическую работоспособность спортсмена, но и выявлять его предрасположенность к выступлениям в условиях нехватки кислорода. Это будет уникальный опыт.

Экскурсию для гостей и журналистов провел заслуженный тренер СССР и России по лыжным гонкам, генеральный директор Инновационного центра ОКР Александр Грушин. По его словам, для более эффективного использования тренажер оснащен большим количеством различных дополнительных устройств - датчиками для снятия биохимических, силовых и других показателей, кино и фотоаппаратурой, мониторами - что делает его по сути уникальным не только в России, но и в мире. Обслуживанием тредбана и анализом полученных данных занимается целая команда специалистов.

В демонстрации возможностей тредбана приняли участие Президент ОКР Станислав Поздняков, президенты Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, Союза биатлонистов Виктор Майгуров, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский, победитель Игр-1980 по биатлону Владимир Барнашов. Первым опробовал новинку, а заодно продемонстрировал ее ключевые возможности член молодежной сборной по лыжным гонкам Сергей Волков.

Беговая дорожка SKATE TREADMILL (тредбан), весом более трех тонн, позволит лыжникам, биатлонистам и двоеборцам не только определять уровень специальной функциональной подготовленности, но и наиболее эффективно проводить работы по отдельным аспектам технической подготовки.

Впервые Олимпийский комитет России задумался о покупке тредбана еще до пандемии коронавируса. Были проведены консультации со специалистами по лыжным видам спорта, атлетами и тренерами. На основании единого экспертного мнения было принято решение инвестировать средства в этот дорогостоящий проект.

- Олимпийский комитет России объединяет вокруг себя общероссийские спортивные федерации, в том числе по лыжным видам спорта, - подчеркнул Станислав Поздняков. - Мы посоветовались с Еленой Вяльбе, Виктором Майгуровым, Дмитрием Дубровским и получили однозначный ответ, что данное оборудование – нужно. Затем приступили к реализации. Вдумчиво подошли к выбору, провели ремонт здания, чтобы тредбан находился в отдельном помещении.

Если проект будет востребован, двинемся дальше: уже сейчас изучаем площадку на федеральной базе в Сочи, на которой вместе с коллегами из Министерства спорта планируем реанимировать аппарат, находящийся там с 2014 года. Проведем его профилактику, диагностику, чтобы представители лыжных дисциплин во время сборов в этом регионе могли использовать данный тредбан для своих нужд, - добавил глава ОКР.

В ходе мероприятия было объявлено, что на базе ФГБУ «Юг-Спорт» в ближайшее время планируется открыть филиал Инновационного центра ОКР. По словам Александра Грушина, совсем скоро специалисты начнут работу по монтажу и запуску вышеупомянутого тредбана, расположенного в Сочи. Это будет особенно удобно для тестирования лыжников, биатлонистов и двоеборцев, регулярно тренирующихся, например, на Хмелевских озерах, в лыжно-биатлонном центре «Лаура» и комплексе для прыжков на лыжах с трамплина «Русские горки».

Елена Вяльбе:

- Хочу поблагодарить Олимпийский комитет России и лично Станислава Позднякова за реализацию данного проекта. Нам, руководителям лыжных федераций, очень повезло, что Инновационный центр ОКР возглавляет Александр Грушин, хорошо знакомый со спецификой наших видов спорта. Благодаря ему существенно повысилось качество подготовки лыжников, двоеборцев и биатлонистов.

Теперь атлеты получили возможность оценить функциональное состояние и отработать технику в безопасных и комфортных условиях, а не на дороге, следуя за автомобилем с закрепленным на нем зеркалом. Кроме того, информация об их физической форме больше не будет храниться за рубежом. Уверена, тредбан окажется очень востребованным.

Виктор Майгуров:

- Благодаря системной работе ОКР подготовка спортсменов становится еще более продвинутой. На протяжении последних лет мы регулярно проводим в Инновационном центре тестирование биатлонистов региональных команд и национальных сборных, и это приносит ощутимую пользу.

Запуск первого и пока единственного в России тредбана открывает для нас новые возможности. Например, по формированию базы данных лучших спортсменов. Это позволит увидеть, как выглядят на фоне лидеров, например, юниоры, а затем дать им рекомендации по улучшению техники.

Дмитрий Дубровский:

- Прежде всего, хочу присоединиться к словам благодарности, что в нашем распоряжении появилось такое современное оборудование. Раньше приходилось работать на тредбане в австрийском Рамзау, теперь же процесс подготовки станет гораздо удобнее.

Помимо олимпийского сезона впереди нас ждут чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года и Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль в итальянских Фриули и Венеции-Джулии. Уверен, тредбан будет способствовать росту наших результатов уже в ближайшее время.

...Отметим, что летом данный тренажер точно не будет простаивать. Он способен принести пользу не только представителям лыжных видов спорта, но и велосипедистам, конькобежцам, шорт-трекистам и даже паралимпийцам-колясочникам.