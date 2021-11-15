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Осенний фотомарафон: выбираем самые фотогеничные места для забега днём и ночью

Составляйте идеальный осенний плейлист и готовьте кроссовки! «Советский спорт» подобрал самые живописные места для осенних фотопробежек.
Осенний фотомарафон: выбираем самые фотогеничные места для забега днём и ночью
15 ноября 2021 22:57
автор: Ярослав Николаев

Пробежки летом – для удовольствия (и того, чтобы загорать на бегу, конечно), пробежки зимой – для преодоления себя, а пробежки осенью – чтобы любоваться засыпающей природой и ловить последние лучи солнца. А еще чтобы забирать красоту с собой в виде фотографий и отогреваться воспоминаниями зимой.

ФИЛЕВСКИЙ ПАРК

Необычный рельеф, запах сосен, озорные белочки и красивые виды на реку… Звучит не так плохо, правда? Запечатлеть живописные золотые пейзажи можно на новый смартфон HUAWEI nova 8. Объектив с эффектом макросъемки позволит почувствовать себя настоящим ботаником, изучающим природу. А еще кажется, что вот-вот, и белочка выпрыгнет с фотографии.

Привлекательности парку добавляет возможность выбежать на соседние территории, продлевая маршрут пробежки. Но даже задержавшись на пробежке, вы останетесь на связи: с технологией быстрой зарядки HUAWEI nova 8 заряжается с 0 до 60% всего за 15 минут, а батарея ёмкостью 3800 мА·ч позволяет пользоваться смартфоном до 24 часов.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ «КРЫЛАТСКОЕ»

Здесь можно с комфортом бегать по плоскому 4-километровому кругу, что отлично подойдет для начинающих бегунов. На территории часто проводят спортивные марафоны. Надевайте свою новенькую красивую форму и – бегом вписываться в строй марафонцев.

Уверены, окружающие отметят не только красоту экипировки, но и стильный дизайн HUAWEI nova 8, как только вы достанете его, чтобы запечатлеть ответственный момент. А дома, ощущая приятную усталость по всему телу, вы сможете спокойно насладиться играми и редактированием свежих фотографий: усовершенствованный 7-нм процессор Kirin 820E и 6-ядерный графический процессор Mali-G57 обеспечивают высокий уровень производительности HUAWEI nova 8.

НАБЕРЕЖНЫЕ

Составьте свой беговой маршрут, включив Фрунзенскую, Лужнецкую, Пречистенскую и другие набережные Москвы-реки. Окружающие виды не дадут заскучать: вы увидите небоскрёбы «Москва-сити», Дом правительства, новоарбатские «дома-книжки», несколько сталинских высоток. А еще с набережных открываются самые лучшие виды на осенний закат.

Благодаря 10-битной глубине цвета и плотности пикселей до 392 PPI, HUAWEI nova 8 способен отображать до 1,07 миллиарда цветов с плавными градиентами и превосходной детализацией, и это позволяет запечатлеть всю палитру закатного неба без потерь в качестве.

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Воробьевы горы особенно красивы в ночное время суток: разноцветные огни подсвечивают деревья, словно в сказочном лесу, отражение неспящего города в воде и захватывающий вид со смотровой площадки. Кто сказал, что бегать можно только днем?

Не забудьте сделать селфи на смартфон HUAWEI nova 8 с его уникальным режимом съемки селфи ночью 2.0. Благодаря ему ваши снимки станут четкими и яркими, передавая все ваши эмоции и магию ночного города позади.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

Один из самых комфортных парков для беговых тренировок. В нём всё гармонично сочетается — и лесной простор, и блага цивилизации, и интересные архитектурные сооружения. Только что ты бежал по асфальтированной дорожке, как вдруг оказался в настоящем янтарном царстве с хрустящей золотой листвой под ногами. Берёзовые и сосновые аллеи, многочисленные пруды, речка и ручьи делают место по-настоящему живописным.

Ультраширокоугольный объектив 120° HUAWEI nova 8, оснащенный алгоритмом искусственного интеллекта с защитой от искажений, увеличивает угол обзора основного объектива в два раза, так что золотистый купол над головой удастся запечатлеть целиком.

источник: «Советский спорт»
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