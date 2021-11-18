Алексей Ефимов: Профессия спортивного комментатора достойна своей премии

Сегодня в МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция, посвященная III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!).

В ней приняли участие основные действующие лица торжественной церемонии, которая состоится 18 декабря в Олимпийском комитете России: председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов, член Президиума РАСК, заслуженный тренер РСФСР Владимир Гомельский, член Президиума РАСК Виктор Гусев и член РАСК Сергей Белоголовцев.

Алексей Ефимов рассказал о задачах, которые ставят перед собой организаторы, а также о некоторых номинациях премии «Голос спорта»:

- Когда мы создавали Российскую ассоциацию спортивных комментаторов (РАСК), то сразу решили, что было бы здорово сделать специализированную профессиональную премию, так как профессия спортивного комментатора — одна из самых известных и обсуждаемых. Мы гордимся, что уже в третий раз проводим церемонию награждения вместе с друзьями и коллегами. И будем продолжать делать это. Профессия спортивного комментатора достойна того, чтобы у нее была профессиональная премия.

Алексей Ефимов напомнил, что каждый год премия вручается в не менее, чем в 15 номинациях, а также подчеркнул, что в прошлом году в голосовании приняли участие около четверти миллиона человек.

- Также у нас есть идея сделать номинацию «Голос спорта. Регион», - добавил Ефимов. - Мы бы очень хотели это сделать, ведь есть мэтры, а есть и огромное количество людей, работающих в регионах. И их работа должна быть отмечена.

Председатель РАСК заверил, что на торжественной церемонии 18 декабря гостей и журналистов ждет много сюрпризов. В том числе, что касается ведущих. Их имена Ефимов раскрывать не стал. И назвал денежный размер премии. Лауреаты в каждой номинации получат по 100 тысяч рублей, а победители в парном комментарии разделят эту сумму пополам.

Также Алексей Ефимов поблагодарил за многолетнюю поддержку РАСК и премии «Голос спорта» Олимпийский комитет России и Станислава Позднякова.

Владимир Гомельский напомнил, что в России не готовят спортивных комментаторов.

- К сожалению, в нашей стране ни один ВУЗ не имеет специализации «Спортивный комментатор», а те немногие кафедры спортивной журналистики в своей программе не имеют разделения на специализации. И откуда в такой ситуации берутся спортивные комментаторы? Из двух источников. Есть люди, которые пришли в профессию, как я. Меня изначально позвали в роли эксперта, я приобрел профессиональные навыки и через 6 лет меня приняли в штат. А есть журналисты, имеющие специализированное образование, которые безумно любят спорт. И у них пошло вливание в профессию с противоположной стороны. Если говорить о профессиональных качествах, необходимо обладать глубокими знаниями в том виде спорта, в котором специализируешься, терминологией, отличным русским языком, а также быстротой реакции. Ведь спорт – это такое дело, где ситуация меняется ежесекундно, и комментатор обязан реагировать мгновенно.

Виктор Гусев подчеркнул важность премии «Голос спорта».

- По большому счету до появления «Голоса спорта» единственной премией для спортивных комментаторов была ТЭФИ, где вначале было две номинации, а в какой-то момент всё свелось к одной-единственной. Поэтому много лет назад я подумал о том, что для нашей профессии специализированная премия. И ею стал «Голос спорта».

А Сергей Белоголовцев пригласил всех на торжественную церемонию, которая состоится в ОКР.

- Мы живем в такое время, которое несется с безумной скоростью, и роль спортивного комментатора повышается. Комментатор должен быть остроумным, интересным и красивым. Он — тоже герой действа, часть процесса. На предстоящей 18 декабря церемонии мы готовим много сюрпризов и приглашаем всех.

Номинантами премии 2021 года станут комментаторы и эксперты, освещавшие Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, а также другие крупнейшие российские и международные соревнования.

Всего будут названы победители в 16 номинациях:

Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».

Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»

Специальный приз «Сила в движении»

Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»

Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

Специальный приз «Голос профессии»

Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»

Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»

Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»

Специальный приз «Золотой голос»

Специальный приз официального партнера Премии

Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»

Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна».

Специальный приз РАСК «Чемпион».

Премия «Народный голос спорта».

Организатором и учредителем премии «Голос спорта» выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.