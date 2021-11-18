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Алексей Ефимов: Профессия спортивного комментатора достойна своей премии

Алексей Ефимов: Профессия спортивного комментатора достойна своей премии
18 ноября 2021 18:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: Олимпийский комитет России

Сегодня в МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция, посвященная III Всероссийской Премии спортивных комментаторов «Голос Спорта» (ГОЛ-С!).

В ней приняли участие основные действующие лица торжественной церемонии, которая состоится 18 декабря в Олимпийском комитете России: председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей Ефимов, член Президиума РАСК, заслуженный тренер РСФСР Владимир Гомельский, член Президиума РАСК Виктор Гусев и член РАСК Сергей Белоголовцев.

Алексей Ефимов рассказал о задачах, которые ставят перед собой организаторы, а также о некоторых номинациях премии «Голос спорта»:

- Когда мы создавали Российскую ассоциацию спортивных комментаторов (РАСК), то сразу решили, что было бы здорово сделать специализированную профессиональную премию, так как профессия спортивного комментатора — одна из самых известных и обсуждаемых. Мы гордимся, что уже в третий раз проводим церемонию награждения вместе с друзьями и коллегами. И будем продолжать делать это. Профессия спортивного комментатора достойна того, чтобы у нее была профессиональная премия.

Алексей Ефимов напомнил, что каждый год премия вручается в не менее, чем в 15 номинациях, а также подчеркнул, что в прошлом году в голосовании приняли участие около четверти миллиона человек.

- Также у нас есть идея сделать номинацию «Голос спорта. Регион», - добавил Ефимов. - Мы бы очень хотели это сделать, ведь есть мэтры, а есть и огромное количество людей, работающих в регионах. И их работа должна быть отмечена.

Председатель РАСК заверил, что на торжественной церемонии 18 декабря гостей и журналистов ждет много сюрпризов. В том числе, что касается ведущих. Их имена Ефимов раскрывать не стал. И назвал денежный размер премии. Лауреаты в каждой номинации получат по 100 тысяч рублей, а победители в парном комментарии разделят эту сумму пополам.

Также Алексей Ефимов поблагодарил за многолетнюю поддержку РАСК и премии «Голос спорта» Олимпийский комитет России и Станислава Позднякова.

Владимир Гомельский напомнил, что в России не готовят спортивных комментаторов.

- К сожалению, в нашей стране ни один ВУЗ не имеет специализации «Спортивный комментатор», а те немногие кафедры спортивной журналистики в своей программе не имеют разделения на специализации. И откуда в такой ситуации берутся спортивные комментаторы? Из двух источников. Есть люди, которые пришли в профессию, как я. Меня изначально позвали в роли эксперта, я приобрел профессиональные навыки и через 6 лет меня приняли в штат. А есть журналисты, имеющие специализированное образование, которые безумно любят спорт. И у них пошло вливание в профессию с противоположной стороны. Если говорить о профессиональных качествах, необходимо обладать глубокими знаниями в том виде спорта, в котором специализируешься, терминологией, отличным русским языком, а также быстротой реакции. Ведь спорт – это такое дело, где ситуация меняется ежесекундно, и комментатор обязан реагировать мгновенно.

Виктор Гусев подчеркнул важность премии «Голос спорта».

- По большому счету до появления «Голоса спорта» единственной премией для спортивных комментаторов была ТЭФИ, где вначале было две номинации, а в какой-то момент всё свелось к одной-единственной. Поэтому много лет назад я подумал о том, что для нашей профессии специализированная премия. И ею стал «Голос спорта».

А Сергей Белоголовцев пригласил всех на торжественную церемонию, которая состоится в ОКР.

- Мы живем в такое время, которое несется с безумной скоростью, и роль спортивного комментатора повышается. Комментатор должен быть остроумным, интересным и красивым. Он — тоже герой действа, часть процесса. На предстоящей 18 декабря церемонии мы готовим много сюрпризов и приглашаем всех.

Номинантами премии 2021 года станут комментаторы и эксперты, освещавшие Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы и матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, а также другие крупнейшие российские и международные соревнования.

Всего будут названы победители в 16 номинациях:

  • Премия Алексея Буркова «Лучший комментатор Олимпийских игр в Токио».
  • Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»
  • Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу»
  • Специальный приз «Сила в движении»
  • Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»
  • Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»
  • Специальный приз «Голос профессии»
  • Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»
  • Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта»
  • Премия Юрия Розанова «Новый голос спорта»
  • Специальный приз «Золотой голос»
  • Специальный приз официального партнера Премии
  • Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»
  • Премия Александра Иваницкого «Голос спорта – страна».
  • Специальный приз РАСК «Чемпион».
  • Премия «Народный голос спорта».

Организатором и учредителем премии «Голос спорта» выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.

источник: «Советский спорт»
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