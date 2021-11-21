Зачем идут в гору? Интервью со скалолазами Владиславом Шевченко и Еленой Красовской

Как оцениваете свое выступление на прошедших соревнованиях?

Владислав Шевченко: Свою форму оцениваю на твердую четверочку. Она была не сама я лучшая, но более-менее удалось реализоваться. Конечно, всегда хочется лучше лазать, но что имеем – то имеем. Удалось попасть в призеры, и это главное.

Елена Красовская: Мне понравилось, как я себя ощущала на этих соревнованиях, я переживала, что мне это дастся сложнее, потому что весь сезон мы подводили к чемпионату мира, который прошёл в сентябре, а сейчас уже чувствуется, что накопилась усталость за год, поэтому приходится выжимать из себя остатки. Физическим и психологическим состоянием я довольна, сделала практически все что могла, ощущение, что выложилась есть.

Расскажите о достижениях и недочетах.

Шевченко: Не удалось полностью набрать форму для данного чемпионата, поэтому не получилось пролезть все трассы во всех раундах.

Красовская: Мне показалось, что я чуть не дотянула в финале трудности, казалось, что при более хорошем расположении тела смогла бы сделать ещё перехват, а то и больше. Досадная ошибка была в полуфинале, когда в месте отдыха у меня слетела пятка, хотя к тому времени я уже устала. А что касается болдера, я не очень свободно чувствовала себя на полуфинале, поэтому потратила много попыток, чего делать нельзя на таких трассах, иногда, эти может дорого стоить. Ну и в финале хотелось все же пройти все трассы, но последняя не поддалась, уже пересмотрела, разобрала несколько вариантов.

На что делали акцент в подготовке к состязаниям?

Шевченко: Акцент делался на специальную физическую подготовку и боулдеринговые движения

Красовская: В подготовке именно к этим соревнованиям не очень многое изменилось, после ЧМ отдохнули, восстановили силы и начали тренироваться снова, 2 вида, это лазание болдер и трудность, относительно небольшое количество времени мы успели поделать офп-сфп.

Расскажите про свой распорядок дня. В обычные дни и при подготовке к соревнованиям.

Шевченко: Утром завтракаю, еду на четырех/пяти-часовую тренировку, затем обед, после я тренирую ребят разного уровня подготовки. Это могут быть групповые или индивидуальные занятия. Ужинаю и ложусь спать.

Красовская: По содержанию обычные дни и при подготовке соревнованиям несильно отличаются. Я стараюсь проводить день активно, стараюсь сутра сделать растяжку или просто сходить на минипрогулку, потому что в последнее время мой организм стало сложно разбудить сутра, поэтому это практически вынужденная мера, относительно новая рутина, которая мне полюбилась, от которой я чувствую себя лучше, заряженной. В основном свой день я планирую исходя из тренировок, из их количества и уже под них подстраиваю свои планы, это учебы, личные интересы, хобби, бытовые вещи. Стараюсь ходить пешком, если есть возможность, потому что понимаю, что мне не хватает пребывания на улице, что большую часть времени я нахожусь в помещении, это опять же бодрит, полезнее и для меня интересно наблюдать за окружающими, рассматривать детали зданий и т.д. В предсоревновательное время снижаются нагрузки, появляется, возможно, больше времени на остальные дела. Ну и единственное отличие заключается, пожалуй, в том, что я могу отменить какие-то энергозатратные дела или вещи, которые я обычно делаю, если знаю, что после этого буду чувствовать себя вымотанной, и эти может отразиться на стартах.

В каком возрасте вы начали лазать? А главное, что подтолкнуло на занятие таким экстремальным видом спорта?

Шевченко: Я пришел в скалолазание в 11 лет, подтолкнуло меня на это объявление в школе, в котором анонсировалось открытие скалодрома. У меня хорошо получалось подтягиваться, поэтому я решил попробовать свои силы, также меня привлекла уникальность этого вида спорта, он очень отличается от других.

Красовская: Лазать начала в возрасти 10 лет, до этого занималась другими видами спорта и не только. Как-то во время активного отдыха с семьей я увидела маленький скалодром, я загорелась, умоляла, чтобы мне дали попробовать, меня это очень впечатлило, хотя я там полазала в полуметре над землей. Родители отвели в секцию, которая оказалась совсем близко к дому. В первое время я не думала про соревнования, у меня захватывало дух на тренировках, от высоты, хотела, чтобы тренировка не заканчивалась.

Как ваши близкие и друзья относятся к столь травма опасному виду спорта?

Шевченко: В основном все относятся нейтрально, конечно, поддерживают во время соревнований. Никогда не слышал негатива или чтобы меня отговаривали заниматься. К тому же, в основном все мои друзья из спортивной сферы, так что все друг друга понимают.

Красовская: Близкие меня поддерживают, очень много помогали в детстве, куда-нибудь отвезти, родители также подсказывали раньше какие-то психологические вещи. Ну а сейчас в основном только радуются успехам, поддерживают, когда это необходимо словами, потому что знают, что меня окружают профессионалы в этой сфере.

Что вам нравится в скалолазании?

Шевченко: Очень люблю за разносторонность, что нужно думать головой, постоянно находишься в некой прострации, где ты принадлежишь сам себе, за общение и передачу опыта и главное это путешествия. Когда ты выезжаешь в другие страны, ты не только тренируешься и участвуешь в соревнованиях, но и культурно развиваешься.

Красовская: В скалолазание нравится высота! А еще разнообразие движений. Ощущение полёта иногда. Нравится, что тебе необходимо развивать целый перечень различных качеств: ловкость, максимальную силу, растяжку, координацию, чувство баланса, воспитывать характер, психологические моменты.

Лазаете ли вы по горам? Если да, расскажите ваши впечатления поподробнее.

Красовская: Я бываю в горах, но это не как тренировка, скорее активный отдых, меня природа заряжает, вдохновляет и наполняет, одновременно приводит в чувство умиротворенности и спокойствия. Если речь идёт про скалы, то у меня относительно небольшой опыт, хотя он есть, мне нравится лазать на скалах, там можно наработать определенные технически навыки.

Есть какие-либо другие хобби?

Красовская: Помимо скалолазания я люблю рисовать, иногда пишу картины маслом. Очень нравятся тренировки по танцам, это скорее для души, для расслабления в конце дня, но на мой взгляд, это помогает и в спорте, потому что тут контроль и ощущение тела. Люблю читать художественную литературу. Мне интересна медицина, поэтому в свободное время пытаюсь что-то связанное с этим узнавать, потихоньку развивать, хотя, признаться, это несильно активно получается делать.

Какие факторы успеха в вашем виде спорта?

Шевченко: Основные факторы - это знание зацепок, умение выполнять правильные, грамотные движения и умение видеть расклад на трассе.

Красовская: Повторюсь, очень много факторов, чтобы стабильно держаться в дилерах тебе необходимо развивать многие стороны, и если что-то у тебя хромает, то это может тебе многого стоить. Скалолазание - это постоянное разнообразие, тебе нужно быстро проанализировать трассу, придумать расклад, а вариантов ещё может быть несколько, поэтому тут важна ещё и быстрота мышления.

Каковы ваши наибольшие достижения?

Шевченко: Пока не так много достижений, вот на этом чемпионате России первое место, в том году было второе, ранее побеждал в Кубке России и много раз выигрывал в международной и отечественной молодежке.

Красовская: Наибольшим достижением я считаю 4-е место на ЧМ в этом году, хотя есть титул чемпионки мира 2016 года, который чаще всего упоминают).

Какие у вас на настоящий момент цели? Чего хотите достичь?

Шевченко: Мечтаю пролезть трассу категории 9б, я считаю, что это самая реализуемая мечта из запланированных. Также хотелось бы по разу выиграть все титулы, которые существуют в мире скалолазания.

Красовская: На данный момент я собираюсь тренировать 2 дисциплины- трудность и боулдеринг, буду стремиться отовраться на ОИ-2024. Но глобально мне хочется выйти на стабильный высокий уровень на международных стартах, пробраться в лидеры, оттачивая мастерство.

Какими тремя прилагательными вы можете описать скалолазание, чтобы им начало интересоваться больше людей?

Шевченко: Свобода, неповторимость, впечатления.

Красовская: Почему-то хочется выделить 4: разнообразное, общедоступное, атмосферное, дружелюбное.

Дайте совет начинающим скалолазам.

Шевченко: Качественно разминайтесь, почаще лазайте в компании, это хорошая возможность не только хорошо провести время, но и подсмотреть у других людей технику, трудолюбие очень важно, также проявляйте энтузиазм и инициативу, а главное не забывайте мечтать.