Названы лауреаты Национальной спортивной премии

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Это уже 12-я церемония чествования лауреатов спортивного года.
В адрес номинантов и гостей мероприятия было озвучено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его зачитал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В приветствии, в частности, говорится:
«Сегодня талантливым атлетам - победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой. Убежден, что такие масштабные, праздничные мероприятия очень важны. Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни. Кто своими успехами вдохновляет других на покорение новых вершин, служит примером для молодежи. Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы. Желаю вам здоровья, удачи и всего наилучшего».
С поздравительным словом обратился Дмитрий Чернышенко:
«Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником. Наша большая дружная спортивная семья отмечает сегодня прославленных спортсменов, тренеров, представителей спортивной индустрии, федераций, даже целых регионов. Действительно, это особенный год - у нас рекордное количество номинантов. Сегодня жюри в непростой ситуации - выбор предстоял трудный. Правительство делает всё, для того чтобы создать условия для развития спорта в нашей стране, согласно Поручению Президента - чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно и регулярно занимались спортом. Национальная спортивная премия как нельзя лучше популяризирует спорт!».
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своём приветственном слове отметил: «Для меня огромная честь и удовольствие - быть с вами здесь сегодня. В этом году премия особенная - для нашей страны был успешный олимпийский год, были яркие победы наших теннисистов, радовали нас и паралимпийцы. Мы с надеждой смотрим в год следующий - тоже олимпийский. Переживаем за наших представителей зимних видов спорта.
У нас установилась традиция - Национальная премия проводится в двенадцатый раз. В этом году у нас поистине выдающиеся достижения как в спорте, так и в подготовке кадров и развитии регионов. Благодарен, прежде всего, Президенту и Правительству за всю оказанную поддержку. Хочу выразить признательность Правительству Москвы, Ирине Александровне Винер-Усмановой за гостеприимство. Также выражаю искреннюю признательность всем субъектам Российской Федерации, руководителям федераций и общественных объединений, нашим партнёрам. Сегодня мы показали наше единство. Уверен, что мы и дальше будем двигаться только вперёд!».
Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 млн рублей.
Мероприятие провели многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ 2021 года:
Номинация «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта)
Категория «За многие годы работы на благо развития спорта в стране»
Ирина Винер-Усманова – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
Номинация «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»
Категория «Лучший субъект Российской Федерации»
Кемеровская область.
Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху»
Категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область.
Номинация «Надежда России»
Категория «Спортивная школа года»
ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева», Республика Северная Осетия – Алания.
Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «Заря»), г. Дзержинск, Нижегородская область.
Номинация «За служение спорту»
Категория «За вклад в развитие физической культуры и спорта»
Сергей Левушкин – доктор биологических наук, профессор, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ.
Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)
Категория «Лучший журналист»
Евгений Богатырёв – главный редактор старейшего в России спортивного издания – журнала «Физкультура и спорт».
Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»
«Спорт24» – интернет-портал о российском и мировом спорте.
Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)
Категория «Лучший спортсмен»
Александр Кузюков – двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию на колясках, трёхкратный чемпион мира и Европы.
Категория «Лучшая спортсменка»
Валерия Шабалина – трёхкратная паралимпийская чемпионка Токио по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, многократная чемпионка мира.
Категория «Лучший тренер»
Юрий Назаренко – главный тренер паралимпийской сборной по плаванию спорта лиц с ПОДА.
Номинация «Спорт для всех»
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»
Дмитрий Яксонов – учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей», с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области.
Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»
Наталья Тагиева – тренер по тхэквондо ГТФ МБУ «Спортивная школа единоборств города Ставрополя Ставропольского края».
Номинация «Спортивный объект России»
Категория «Лучший объект спорта»
Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена».
Номинация «Спортивная солидарность»
Категория «За укрепление международных спортивных отношений»
Владимир Сальников – четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA).
Номинация «Гордость России»
Категория «Спортсмен года»
Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио по плаванию, серебряный (Токио-2020) и бронзовый (Рио-де-Жанейро-2016) призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.
Категория «Спортсменка года»
Светлана Ромашина – двукратная олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию, первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
Категория «Тренер года»
Дмитрий Глотов – старший тренер сборной команды России по фехтованию.
В концертной части церемонии выступили Юлия Савичева, Александр Панайотов, Денис Майданов, хор Турецкого, Лев Лещенко.