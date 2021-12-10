Названы лауреаты Национальной спортивной премии

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Это уже 12-я церемония чествования лауреатов спортивного года.

В адрес номинантов и гостей мероприятия было озвучено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его зачитал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В приветствии, в частности, говорится:

«Сегодня талантливым атлетам - победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой. Убежден, что такие масштабные, праздничные мероприятия очень важны. Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни. Кто своими успехами вдохновляет других на покорение новых вершин, служит примером для молодежи. Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы. Желаю вам здоровья, удачи и всего наилучшего».

С поздравительным словом обратился Дмитрий Чернышенко:

«Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником. Наша большая дружная спортивная семья отмечает сегодня прославленных спортсменов, тренеров, представителей спортивной индустрии, федераций, даже целых регионов. Действительно, это особенный год - у нас рекордное количество номинантов. Сегодня жюри в непростой ситуации - выбор предстоял трудный. Правительство делает всё, для того чтобы создать условия для развития спорта в нашей стране, согласно Поручению Президента - чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно и регулярно занимались спортом. Национальная спортивная премия как нельзя лучше популяризирует спорт!».

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своём приветственном слове отметил: «Для меня огромная честь и удовольствие - быть с вами здесь сегодня. В этом году премия особенная - для нашей страны был успешный олимпийский год, были яркие победы наших теннисистов, радовали нас и паралимпийцы. Мы с надеждой смотрим в год следующий - тоже олимпийский. Переживаем за наших представителей зимних видов спорта.

У нас установилась традиция - Национальная премия проводится в двенадцатый раз. В этом году у нас поистине выдающиеся достижения как в спорте, так и в подготовке кадров и развитии регионов. Благодарен, прежде всего, Президенту и Правительству за всю оказанную поддержку. Хочу выразить признательность Правительству Москвы, Ирине Александровне Винер-Усмановой за гостеприимство. Также выражаю искреннюю признательность всем субъектам Российской Федерации, руководителям федераций и общественных объединений, нашим партнёрам. Сегодня мы показали наше единство. Уверен, что мы и дальше будем двигаться только вперёд!».

Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 млн рублей.

Мероприятие провели многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ 2021 года:

Номинация «Эпоха в спорте» (за вклад в развитие спорта)

Категория «За многие годы работы на благо развития спорта в стране»

Ирина Винер-Усманова – президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Номинация «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»

Категория «Лучший субъект Российской Федерации»

Кемеровская область.

Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху»

Категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область.

Номинация «Надежда России»

Категория «Спортивная школа года»

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева», Республика Северная Осетия – Алания.

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «Заря»), г. Дзержинск, Нижегородская область.

Номинация «За служение спорту»

Категория «За вклад в развитие физической культуры и спорта»

Сергей Левушкин – доктор биологических наук, профессор, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ.

Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни)

Категория «Лучший журналист»

Евгений Богатырёв – главный редактор старейшего в России спортивного издания – журнала «Физкультура и спорт».

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

«Спорт24» – интернет-портал о российском и мировом спорте.

Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта)

Категория «Лучший спортсмен»

Александр Кузюков – двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию на колясках, трёхкратный чемпион мира и Европы.

Категория «Лучшая спортсменка»

Валерия Шабалина – трёхкратная паралимпийская чемпионка Токио по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, многократная чемпионка мира.

Категория «Лучший тренер»

Юрий Назаренко – главный тренер паралимпийской сборной по плаванию спорта лиц с ПОДА.

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Дмитрий Яксонов – учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей», с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области.

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Наталья Тагиева – тренер по тхэквондо ГТФ МБУ «Спортивная школа единоборств города Ставрополя Ставропольского края».

Номинация «Спортивный объект России»

Категория «Лучший объект спорта»

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена».

Номинация «Спортивная солидарность»

Категория «За укрепление международных спортивных отношений»

Владимир Сальников – четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию. Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA).

Номинация «Гордость России»

Категория «Спортсмен года»

Евгений Рылов – двукратный олимпийский чемпион Токио по плаванию, серебряный (Токио-2020) и бронзовый (Рио-де-Жанейро-2016) призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.

Категория «Спортсменка года»

Светлана Ромашина – двукратная олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию, первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Категория «Тренер года»

Дмитрий Глотов – старший тренер сборной команды России по фехтованию.

В концертной части церемонии выступили Юлия Савичева, Александр Панайотов, Денис Майданов, хор Турецкого, Лев Лещенко.