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«Лига ветеранов спорта»: цифры, факты, новые рекорды

В России продолжает активно развиваться социальная программа «Лига ветеранов спорта», идею которой в 2020 году придумал и воплотил в жизнь Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» совместно с букмекерской компанией «Лига Ставок»
«Лига ветеранов спорта»: цифры, факты, новые рекорды
26 января 2022 23:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба БФ Созвездие Добра

Сегодня «Лига ветеранов спорта» - один из самых ярких национальных проектов, в основе которого лежит системная и адресная помощь ветеранам спорта нашей страны. Программа проходит под эгидой Министерства спорта РФ.

К старту нового сезона мы подготовили для вас любопытную статистику, которая говорит сама за себя. Знаете ли вы, что:

- «Лига ветеранов спорта» признана Лучшим социальным проектом России по итогам прошлого года;

- За 21 месяц работы проект был отмечен престижными государственными премиями: «Мы вместе» и «Гражданская инициатива»;

- В прошедшем году волонтеры Фонда доставили шестистам заслуженным ветеранам спорта 1534 корзины со здоровым питанием – это 9971 тонн продуктов;

- В 2022 году география программы расширится с 8 до 11 субъектов РФ, следующая остановка – Краснодар;

- Самому взрослому участнику проекта, старейшему гроссмейстеру мира Юрию Львовичу Авербаху, 08 февраля 2022 года исполнится 100 лет;

- Среди подопечных программы есть действующая баскетбольная команда из Санкт-Петербурга, средний возраст игроков которой составляет 80 лет;

- На данный момент питерская команда «Ветераны-80» – десятикратные чемпионы Европы, пятикратные серебряные призеры чемпионата мира, чемпионы и двукратные призеры Всемирных игр ветеранов (аналог Олимпийских игр);

- Санкт-Петербург – город спортсменов-долгожителей! 95-летняя Галина Яновна Вечерковская, старейшая в мире спортсменка-гребчиха, заслуженный мастер спорта по академической гребле, пятикратная чемпионка Европы, продолжает успешно участвовать в ветеранских турнирах;

- Количество высших наград всех участников «Лиги ветеранов спорта» превышает 1000 золотых медалей за победы во всесоюзных и международных соревнованиях;

Амбассадором «Лиги ветеранов спорта» с 2021 года является человек с богатым спортивным прошлым, народный артист России, а ныне депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов;

- В программе лично участвуют Николай Валуев, легендарный боксер и депутат Госдумы РФ, Ирина Караваева, первая Олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края, Юрий Кобзев, министр здравоохранения Ростовской области, Сергей Худаев, начальник управления физкультуры и спорта, экс-президент Федерации баскетбола Чувашии, Леонид Огуль, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, Татьяна Казанкина, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр, президент Союза спортсменов Санкт-Петербурга;

- Всесторонняя поддержка на всех уровнях, кто формирует спортивную повестку страны: Министерство спорта РФ, Российская Премьер-Лига, Федерация бокса России, Федерация хоккея России, Федерация шахмат России, Совет ветеранов «Динамо».

Пресс-служба БФ Созвездие Добра

БК Ветераны-80

Что ждет «Лигу ветеранов спорта» в 2022 году? Новые города и регионы, «новые старые» и зачастую незаслуженно забытые имена наших прославленных спортсменов, и еще больше волонтеров по всей России!

Ольга Журавская, первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок» и учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» считает, что в России, в отличие от ведущих стран мира, внимание к ветеранскому спортивному движению недостаточно высоко: «Это касается как условий для его развития, так и системной практики поддержки спортсменов пожилого возраста, приобщения их к общественной жизни, к занятиям спортом. В мире есть отлаженная система спортивных мероприятий для ветеранов. Например, Всемирные игры мастеров, они проводятся с 1985 года. Такие турниры собирают аншлаги. Мы очень гордимся, что одной из лучших команд мира является наша петербургская Dream Team 80+. Я часто говорю, что без прошлого нет будущего. Поэтому мы будем продолжать развивать проекты для ветеранов спорта вместе с теми партнерами, которым эта тема также близка. Приглашаю всех к сотрудничеству и объединению наших усилий».

источник: «Советский спорт»
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