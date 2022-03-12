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Ничто человеческое им не чуждо. Развеиваем иллюзии о руководителях мирового спорта

Главный редактор «Советского спорта» настаивает, что в основе многих принимаемых решений главами спортивных федераций, лиг и комитетов лежит исключительно коррупционная составляющая.
Ничто человеческое им не чуждо. Развеиваем иллюзии о руководителях мирового спорта
12 марта 2022 21:50
автор: Николай Яременко

В последние недели вновь в центре внимания оказались многочисленные персоны, находящиеся во главе международных федераций, спортивных лиг и олимпийских комитетов. Оно и понятно: санкции в мире спорта принимаются очень легко (все расходы ведь, как правило, у принимающей стороны, поэтому те, кто санкции вводит и турниры отбирает, не рискует практически ни копейкой), приняты были почти мгновенно. Сейчас кажется, что наша подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА, к чемпионату мира по волейболу, к матчам Лиги Европы были где-то вообще в другой жизни. И разумеется, неприятные для нас новости озвучиваются конкретными спортивными функционерами: главами федераций, ФИФА, УЕФА, МОК. Мы вслушиваемся и всматриваемся в строчки заявлений, ищем какие-то зацепки, питаем надежду, что вот тут еще теплится надежда, что здесь могут отыграть назад. Потом выясняется, что и надежды никакой нет, что соперников в наших матчах уже заранее объявили победителями и никакой CAS нам ничего потом назад не вернёт. Но мы всё пытаемся вслушиваться в полутона: вот этот вроде как нам симпатизирует, и этот принял решение просто под давлением…

Между тем не очень понятно, откуда в нас эта наивность берётся. Почему мы думаем, что международные спортивные функционеры сделаны из какого-то особого теста, сплошь транспарентные и прозрачные в своих действиях?

Может, я, конечно, ошибаюсь, но со времен Хуана Антонио Самаранча, известного друга Советского Союза, во главе всех подобных структур вовсе не идеалисты-бессребренники стояли. Член правительства Франко, вдруг неожиданно увлекшийся современным пятиборьем, потом в новой политической реальности ставший послом Испании в СССР, делает (не без помощи нашей страны) стремительную спортивную карьеру и во время Игр в Москве-80 избирается главой МОК.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (в центре) и свежеизбранный глава МОК Хуан Антонио Самаранч (левее) на открытии Игр-80 в Москве

После этого друг Хуан быстро отменяет все олимпийские принципы «любители, а не профессионалы» и т.д. и т.п. и всего за несколько лет стремительно коммерциализирует Игры. Во многом он спас олимпиады – из чисто спортивного события с небольшим политическим подтекстом они стали настоящим шоу-бизнесом с кучей денег. Разумеется, когда небольшой ручеек становится в весеннюю пору полноценной рекой, странно в этой реке не искупаться. Спорту хорошо, Хуану Антонио (читай, Иван Антоновичу) тоже. Обеспечил себя и всё своё потомство надолго.

Как и многие другие спортивные мегаруководители, впрочем. Йозеф Блаттер, некогда всесильный глава ФИФА. Помните такого? Так он тоже в отставку в 2015 году ушел с куда большим состоянием на счетах, чем приходил.

Блаттера обижали обвинения в коррупции. Но его вина в «откатах» и незаконных преференциях доказана.

А в основе тех или иных решений лежит иногда банальная ревность и обида. Помните такого главу ВАДА, как Ричард Паунд? До 2001 года его риторика в отношение России была довольно позитивной. Ровно после лета 2001 года – развернулся на 180 градусов. Почему? Ему казалось, что он со всеми договорился. Мол, в Москве-80 хозяева Олимпиады (и места проведения Исполкома заодно) смогли обеспечить победу нужному кандидату. Но в Москве-2001 (новые выборы тогда тоже в Москве проходили) что-то пошло не так – избрали Жака Рогге. В итоге все антидопинговые решения Паунда, который получил менее вкусное и прибыльное место, имели под собой не только борьбу за идеалы чистого спорта.

Думается, что и товарищ Бах не производит впечатление пай-мальчика, который лишнего доллара никогда в руках не держал. Ничего не берусь утверждать, но вся история современного спорта свидетельствует: в руководстве мировых спортивных структур хватает своих «решал», и коррупционная составляющая очень часто лежит в основе тех или иных решений. Помню, как со смехом воспринимал рассказы конца нулевых – начала десятых годов о том, что в УЕФА есть формальный «король футбола» Мишель Платини, а есть человек, решающий вопросы (нагреть шары, охладить и т.п.) – Джанни Инфантино. И вот смотрите: нету давно ни Блаттера, ни Платини на своих постах, а Инфантино – рулит. И за руль прочно держится.

Обвиняли во всех смертных грехах нашего Валентина Балахничева, главу ВФЛА. Но фишка-то в том, что он был, по сути, то ли казначеем, то ли «почтальоном» при международной мафиозной структуре – сенегальцы Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак годами за немалые деньги скрывали факты допинга.

Валентин Балахничёв (слева) и Диак-старший

Так что не ищите логику в решениях Баха (почему, например, зовет русских паралимпийцев на Игры, а назавтра отменяет свое решение), не пытайтесь проследить, что лежит в основе тех или иных его заявлений. В основе многих мировых структур стоял люди, у которых есть один знаменатель – финансовый. Они же тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо.

источник: «Советский спорт»
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