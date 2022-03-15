Как избежать давления тренера. Егор Райс о том, для чего нужен психолог в профессиональном спорте

- Вы долгое время работали тренером по футболу. Что подтолкнуло стать спортивным психологом?

- Я бы не сказал, что долгое время работал тренером, порядка пяти лет. И все это шло параллельно со спортивной психологией, я закончил магистратуру психологии, меня позвали на работу в центр образования, где работал с баскетбольной школой «Тринта». И в последствии я начал квалифицироваться из обычного психолога в спортивного, чтобы работать со спортивными классами в том числе. Параллельно также была ставка тренера по футболу.

- Есть какие-то отличия обычного психолога и спортивного?

- Естественно общая психология имеет все основы психологии в том числе. Спортивная более точечно бьет по направленности мотивации, установки на победу. То есть когда ты готовишься к соревнованиям, то взаимодействие с обычным психологом не даст нужного результата, который ты хочешь получить в формате мотивации. Эмоционально можешь почувствовать себя лучше, а мотивации и спортивного настроя тебе может не хватать, потому что ты общался на общие темы с психологической точки зрения. Именно поэтому существует огромное количество градаций в психологии: перинатальный психолог, клинический психолог и т.д. Поэтому область спорта сейчас очень широко развивается, и потребность в спортивном психологе также имеет место быть. Особенно сейчас как никогда.

- Как спортсмену избежать «перегорания» перед стартом?

- Существует огромное количества методик, которые помогают держать себя в некоем эмоционально положительном состоянии. Здесь зависит от спортсмена. Во-первых, каждый вид спорта имеет свою подноготную с той же психологической точки зрения. Каждый спортсмен - будь то девушка или мужчина - имеют разные особенности в формате выгорания перед стартом. Поэтому здесь нельзя говорить за каждого, нужен индивидуальный подход к любому спортсмену и достаточно долгое взаимодействие что бы не происходило. Общими словами ответить на этот вопрос сложно, но подходить в формате точечной стрельбы, скажем так, как в биатлоне - это имеет место быть.

- Как настроить спортсмена на следующее выступление после поражения?

- На самом деле я в последние годы сталкиваюсь с тем, что ну очень минимизирован формат того, что спортсмены где-то проиграли и тут же опустили руки. Это уровень уже твоей психологической подготовленности к тому, что ты постоянно находишься на соревнованиях, на сборах, тренировках. И спортсмен, когда проиграл, допустим, у него наоборот больше работает мотивация для того, чтобы лучше тренироваться и дальше выигрывать. Я на своей памяти не могу вспомнить спортсменов, которые говорили: «Ну всё, я проиграл – значит, на этом и закончим». Наоборот, сейчас может быть в силу того, что любой спорт становится популярнее, спортсмен понимает, что ему нужно добиваться гораздо больших результатов, чем он уже достиг. И это с точки зрения психосоматика его уже подстегивает, то есть он изначально готов к тому, что может проиграть. Без поражений не бывает побед. Это, конечно, не рецепт, но если ты готов к тому, что ты можешь проиграть, то должен быть готов и к тому, что можешь дальше и выигрывать, если ты вдруг оступился.

- То есть даже самому себе доказать, что ты можешь?

- Конечно. В первую очередь ты должен доказывать себя и верить в себя. А уже впоследствии всему миру.

- Какие психологические навыки можно приобрести благодаря работе со спортивным психологом?

- Психологические навыки вряд ли какие-то можно получить при общении, потому что это все-таки идет из обучения, практики и опыта. А получить правильный и нужный опыт, поддержку вполне возможно. На примере себя я очень эмпатийный, и когда я взаимодействую со спортсменом, обязательно стараюсь проникнуться его проблемой. Не то, что я перенимаю ее на себя, я пытаюсь изучить ее с разных сторон. И здесь такая же история про спортсменов, если он является эмпатийным, то может на него действовать с одной стороны, если он является более эгоцентричным вполне возможно, что вообще для него будет сложно что-то перенимать, потому что у него стоит определённый «забор», который не даёт пробиться. Про навыки очень сложно рассуждать, наверное, проще общаться со спортсменом, который ходит к психологу. Нужно понимать с точки зрения спортсмена, что он выносит при общении с психологом.

- С какими видами спорта вы работаете в качестве спортивного психолога чаще?

- Несмотря на то, что я сам немного играл в футбол, а потом впоследствии тренировал, все наши футболисты, конечно, люди немного другого полёта, нежели спортсмены, которые выступают на соревнованиях по типу Олимпийских и Паралимпийских игр. У меня очень много знакомых из плавания. Это очень большое количество параолимпийцев. В принципе, они все достаточно легко идут на контакты, все простые люди. Все же плавание.

- Бывает ли такое, что спортсмен чересчур агрессивен? Как вы с этим справляетесь?

- Конечно! Например, Даниил Медведев. Глядя на каждое его выступление, видно, что несмотря на его положительные результаты, на мой взгляд, он не справляется немножко со своей агрессией. Он таким образом гасит свою нервозность. Но спорт это и есть вымещение агрессии, когда ты занимаешься спортом и когда у тебя все хорошо получается - это значит, что ты правильно справляешься со своей агрессией. А если она выходит за пределы, значит, что-то не так, нарушается баланс и тяжело порой контролировать эти вещи.

И если мы возвращаемся к зимней Олимпиаде в Пекине, то видим, в каких условиях находились спортсмены. Возьмём Олимпиаду 20 лет назад и сейчас: ПЦР-тесты, постоянные допинг скандалы, все находятся в жутких условиях. Невозможно было пройти лишних 10 метров, потому что все огорожено. Тебе приносят еду за какие-то створки и т.д.

Спортсмены со всего мира находились в более сложных условиях, нежели раньше, и каждый раз это влияет не только на эмоциональный, но и на психологических фон. Потому что больше агрессии, больше стресса и проблем, и мы не забываем про то, что есть плохое настроение. Ты можешь проснуться с утра, и фраза «встал не с той ноги» имеет место быть. Так ты просыпаешься и у тебя сразу ПЦР-тесты, закрытая тренировка, масочный режим. Спортсмен может быть немного агрессивней, чем обычный человек.

- Проводите ли вы дистанционные консультации?

- Конечно, провожу, но дистанционные консультации происходят как правило с людьми, с которыми я уже проводил встречи лично. Потому что достаточно тяжело в последствии, если ты не знаешь человека, не видишь его эмоции и как он реагирует на то, что ты говоришь. Потому что по телефону ты можешь общаться в более закрытом формате. Важно видеть эмоции.

- Сколько нужно провести консультаций для достижения спортивного результата?

- Недавно была история с параолимпийцами, что к ним был прикреплен спортивный психолог, который работал с ними две недели перед поездкой в Токио. И психолог работал таким образом, что он с одним спортсменом пообщался полчаса, с другим час. Спортсменов много, психолог один, и вот это взаимодействие в формате, что я с вами встречаюсь и говорю: «все будет хорошо, не переживайте!» - это так не работает. Взаимодействие с психологом должно происходить на постоянной основе в течении нескольких лет.

Ты понимаешь, что есть психолог, есть человек, который знает про твои проблемы. Ты приходишь, и он говорит: «Так, сегодня мы поговорим с тобой вот об этом» - и ты выдыхаешь. А когда приходишь к психологу и хочешь поделиться чем-то важным, чем больше ни с кем не сможешь поделиться, начинаешь ему рассказывать, и он тебе говорит: «Ну все, до свидания, увидимся после Олимпиады» - для спортсмена это работает ещё хуже, чем до похода к психологу. Все это имеет накопительный эффект. Я рекомендую, если вы хотите обратиться к психологу, то закладывайте определенный период времени, не две и не три встречи.

- Сталкивались ли с тем, что спортсмены стесняются к вам обращаться?

- Естественно. Во-первых, есть формат психологической тайны, психолог не имеет права рассказывать о взаимодействии с определенными людьми. Сейчас уже люди начинают говорить о том, что они ходят к психологу говоря «мне это помогает, я закрыл кучу проблем». Это равносильно тому как сходить к стоматологу. Ты его боишься, но при этом понимаешь, что после тебе станет лучше. Вот это одна из самых удачных параллелей в плане того, что тебе может быть некомфортно, но ты просто должен для себя понять, что тебе сделают лучше.

- Как вы помогаете спортсмену настроиться на победу?

- Есть определенные навыки, которыми обладает психолог. Определённо к каждому спортсмену требуется свой подход. Невозможно сказать, что нужно для этого сделать, все зависит от ситуации.

- Может ли тренер оказывать негативное воздействие на спортсмена?

- Естественно! Большинство тренеров считают себя и психологами, и родителями. Существует модель поведения, которая описывает три человеческих стадии: ребёнок, родитель, взрослый. Соответственно тренер - это человек, который выступает в трех этих ипостасях. Когда спортсмен не выполняет определенную программу, тренер на тебя обижается как ребенок, потом выбирает роль взрослого и начинает давать указания. Современный тренер берет на себя много ответственности, которую как правило в дальнейшем не контролирует. Потому что спортсмены очень сильно доверяют тренерам, спортсмены порой с родителями проводят меньше времени, чем с тренерами. И какой-то неправильный жест от тренера может очень сильно сломать спортсмена.

- Что делать, если тренер требует высокого результата, а сам уделяет мало внимания, слабо тренирует?

- Я будучи тренером выбирал модель поведения исключено на улучшение качеств. Я работал с детьми, и у меня не было систем наказания или систем штрафов, потому что дети приходят к тебе для того чтобы учиться. И все же ты для них являешься определенным примером.

- Может ли тренер заменить спортивного психолога?

- Также тренеры берут на себя ответственность в том, что они являются хорошими психологами. У нас в сборных на 300 спортсменов, которые едут на Олимпиаду, отправляется один психолог. Наверное, это связано с тем, что люди думают о том, что тренер является психологом для спортсмена. Это глубокое заблуждение. Да, тренер обязан быть психологом, но не точечным, который поможет справиться с определенным количеством проблем. Периодически спортсмены сталкиваются с тем, что они обращаются к тренеру с личным вопросом, на что тренер отвечает «Это личное. Это оставляем дома, здесь только тренировки и победа». Это может очень сильно подорвать и уважение к тренеру. Нерешенные вопросы могут сказаться на результатах.

- Как помочь спортсменам побороть боязнь к тренировкам после травм?

- Скорее как перебороть страх до травмы. Страх того, что ты получишь какую-то серьёзную травму, которая впоследствии не позволит тебе дальше тренироваться, на самом деле гораздо сильнее нежели страх того, как восстановиться после травмы. Поэтому существуют определённые проработки. Потому что очень многие спортсмены настолько боятся получить травму, что они получают травму за счёт этого страха. Нужно прорабатывать все свои страхи и фобии.

- Что делать тренеру для разрешения конфликтов в спортивной команде?

- Во-первых, все тренеры проходили примерно такую же подготовку как и спортсмены. Очень мало тренеров, которые не имели отношения с профессиональной спортивной деятельностью. И вольно или невольно ты за счёт взаимодействия с огромным количеством спортсменов становишься лайф психологом. Для одного тренера не важна конфликтная ситуация - решите ее сами, сюда приходите только тренироваться, для другого наоборот существует формат командного духа. Не может хороший тренер не обладать психологическими навыками, он должен что-то иметь за спиной, потому что ты не станешь хорошим тренером если ты не можешь психологически поддержать и направить человека.

- Подходите ли вы на соревнованиях к своим подопечным?

- Любое взаимодействие со спортсменом дает для него правильную обратную связь. В любом случае он понимает, либо тренер, либо психолог здесь со мной, он меня поддержит. Это очень сильно влияет не только на результат, но и на психологическое состояние спортсмена в целом.

- Многие спортивные функционеры считают, что спортивный психолог не нужен, что спортсмены и так заряжены на победу, вы считаете это верным высказыванием?

- Я с этим абсолютно не согласен. Каждый человек должен занимать свою нишу, когда люди точечно закрывают определенные вещи результат будет лучше.

- На самом деле история заключается в том, что это как практика иностранного языка. Хочешь заговорить на английском - практикуйся с носителем. Конечно, Большунов может почувствовать отсутствии конкуренции и потихонечку сдавать. Возвращаюсь к примеру с носителями языка, есть первое правило шахмат: чтобы научиться играть, нужно играть с более сильным соперником. Думаю, это распространяется на любой вид спорта. Тебе постоянно нужно с кем-то соперничать, постоянно доказывать себе, что ты можешь лучше, что способен улучшить свои результаты. Да, может не хватать тех, с кем можно соперничать. И здесь на помощь приду я и расскажу, что делать лучше и как лучше.