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Збигнев Бонек: Санкции против российских спортсменов - это популизм

Знаменитый в прошлом футболист, возглавлявший до августа прошлого года Польский футбольный союз, Збигнев Бонек высказал непопулярное на Западе мнение о дискриминации по национальному признаку.
Збигнев Бонек: Санкции против российских спортсменов - это популизм
18 марта 2022 11:44
автор: Олег Чикирис
автор фото: Польский футбольный союз

Поводом для разговора журналистов спортивной программы SportoweFakty с Бонеком стала дисквалификация российских мотогонщиков, которые не могут больше выступать в в польской лиге спидвея. Санкции были введены против российских и белорусских спортсменов, чьи лицензии были приостановлены Международной мотоциклетной федерацией (FIM).

- На мой взгляд, решение было принято слишком быстро, потому что все торопились. Всем хотелось как можно скорее наказать спортсменов, хотелось показать, что они быстрее и лучше других. Российские спортсмены играют в хоккей, они играют в футбол. Международная теннисная федерация разрешает россиянам выступать под нейтральным флагом. Поэтому мне трудно принять такое решение, - сказал Збигнев Бонек.

- И уж совсем мне сложно его понять и принять в отношении спортсменов, которые имеют польский паспорт (например,у Эмиля Сайфутдинова есть и польское, и российское гражданство. - Прим. ред.), - добавил Бонек. - Если кто-то русский, но имеет польский паспорт, то он поляк. Он уже 10 лет живет в Польше, платит налоги в Польше, многим обязан Польше. Его дети ходят в польские школы. Вот я и спрашиваю: не мешаем ли мы им заниматься своей профессией во имя некоего популизма? Возможно, это решение и правильное, но меня не покидает ощущение, что оно не продумано. Тем более, мы всегда говорили о том, что надо избегать коллективной ответственности. Сейчас это делается для того, чтобы Россия понесла ответственность за происходящее на Украине. Однако, я убежден, что не должны страдать те, кто не имеет к этому никакого отношения и выступает против.

Бывший президент Польского футбольного союза также напомнил о польских игроках, выступающих в России: «У нас тоже есть спортсмены, которые играют в России, получают деньги в российских клубах. Ситуация непростая. Я лично знаю Григория Лагуту (мотогонщик, выступавший за клуб из Люблина. - Прим. ред.), Эмиля Сайфудинова (в этом году подписал контракт с клубом из Торуни. - Прим. ред.), но не хочу представлять их интересы. Повторю: мне кажется, что последние решения - это популизм, и оттого, что они приняты так поспешно, спортсменам еще больнее. Я не вижу в этих решениях ничего разумного».

Справедливости ради, надо отметить, что мало кто разделяет взвешенную позицию Бонека. Под статьей - несколько десятков комментариев, и лишь два-три читателя поддержали Збигнева.

источник: «Советский спорт»
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