«Очистить депутатский корпус от спортсменов!» Владимир Жириновский и яркое наследие цитат о спорте

Собрать высказывания Владимира Вольфовича можно по любой теме. Ведь ни один аспект жизни не укрывался от его яркого слова.

Иногда он бывал против спорта:

- Сегодня невозможно чего-либо добиться спортом, он уже выше человеческих возможностей... И не надо искать вот эти 13% (молодых людей), которые не занимаются спортом. Вот они двигают человечество вперёд, без всякой физкультуры, без всякого спорта, без всякой социальной политики, - говорил Жириновский на молодежном форуме в 2019 году.

Фото: ЛДПР

Жириновский был гостем первого турнира по ММА в России. Сегодня сложно в это поверить, но случилось это в далеком уже 1995 году.

«Футбол – физиологически не наш вид спорта», – кричал он на шоу Владимира Соловьева. Правда, тут же обвинял во всём американцев.

Было время, когда Жириновский требовал:

- Нам надо очистить депутатский корпус от спортсменов! Политические партии выдвигают в Госдуму спортсменов и композиторов, а должны выбирать в качестве депутатов специалистов. Здесь у нас не филармония и не министерство спорта.

Политик возмутился, что российский тренер Валерий Газзаев не тренирует молодых футболистов, а занимается вместо этого политикой.

Фото: mskagency.ru

Сам политик в последние годы футбол не смотрел:

- Я не смотрю матчи. Не хочу волноваться, просто потом узнаю счет. В России трудно подготовить спортсменов, потому что это северная страна.