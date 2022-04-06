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«Очистить депутатский корпус от спортсменов!» Владимир Жириновский и яркое наследие цитат о спорте

Итак, новость о смерти яркого оратора и политика Владимира Жириновского все-таки оказалась не фейковой. Сегодня признали, что Вольфович умер. А мы вспомним его некоторые яркие высказывания на тему спорта.
«Очистить депутатский корпус от спортсменов!» Владимир Жириновский и яркое наследие цитат о спорте
06 апреля 2022 16:20
автор: Ярослав Николаев
автор фото: ЛДПР

Собрать высказывания Владимира Вольфовича можно по любой теме. Ведь ни один аспект жизни не укрывался от его яркого слова.

Иногда он бывал против спорта:

- Сегодня невозможно чего-либо добиться спортом, он уже выше человеческих возможностей... И не надо искать вот эти 13% (молодых людей), которые не занимаются спортом. Вот они двигают человечество вперёд, без всякой физкультуры, без всякого спорта, без всякой социальной политики, - говорил Жириновский на молодежном форуме в 2019 году.

Фото: ЛДПР

Жириновский был гостем первого турнира по ММА в России. Сегодня сложно в это поверить, но случилось это в далеком уже 1995 году.

«Футбол – физиологически не наш вид спорта», – кричал он на шоу Владимира Соловьева. Правда, тут же обвинял во всём американцев.

Было время, когда Жириновский требовал:

- Нам надо очистить депутатский корпус от спортсменов! Политические партии выдвигают в Госдуму спортсменов и композиторов, а должны выбирать в качестве депутатов специалистов. Здесь у нас не филармония и не министерство спорта.

Политик возмутился, что российский тренер Валерий Газзаев не тренирует молодых футболистов, а занимается вместо этого политикой.

Фото: mskagency.ru

Сам политик в последние годы футбол не смотрел:

- Я не смотрю матчи. Не хочу волноваться, просто потом узнаю счет. В России трудно подготовить спортсменов, потому что это северная страна.

источник: «Советский спорт»
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«Очистить депутатский корпус от спортсменов!» Владимир Жириновский и яркое наследие цитат о спорте
«Очистить депутатский корпус от спортсменов!» Владимир Жириновский и яркое наследие цитат о спорте
Итак, новость о смерти яркого оратора и политика Владимира Жириновского все-таки оказалась не фейковой. Сегодня признали, что Вольфович умер. А мы вспомним его некоторые яркие высказывания на тему спорта.
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