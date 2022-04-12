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Юрий Гагарин: стал космонавтом, хотя собирался быть спортсменом

Страна как-то буднично отметила День космонавтики. А между тем о первом покорителе космоса многое можно сказать именно как о спортсмене.
Юрий Гагарин: стал космонавтом, хотя собирался быть спортсменом
12 апреля 2022 23:04
автор: Ярослав Николаев

Гагарин, действительно, мог сам стать спортсменом. Это хорошо известный факт из его биографии. Более того, многократно описано, как он долгое время готовился поступать именно в физкультурный техникум, но верх в последний момент все-таки взяли другие интересы.

Ещё будучи студентом ремесленного училища, он не только сдал все нормативы и получил значок ГТО, но и стал местным рекордсменом в Спартакиаде 1951 года. Юрий Гагарин сначала пробежал стометровку за 12,8 секунды, а потом улучшил своё же достижение в эстафете 4 x 100, показав на этапе результат 12,4 секунды.

Немногие знают, но у Гагарина после 1961 года появилось звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Но тут всё просто: официальная формулировка – «за установление рекордов в невесомости».

Наверное, четыре вида спорта стоит выделить особо: очень любил баскетбол, хоккей, бильярд и… Вот тут вы точно удивитесь! Водные лыжи.

По одной из версий, Федерация воднолыжного спорта якобы появилась в СССР по его просьбе. Гагарин увлечен был водными лыжами, сам мог заниматься ими до бесконечности.

Также он любил играть в теннис.

— Теннис — тоже отличная игра, требующая физической выносливости, как в футболе, хорошего глазомера, сообразительности и ума, как в шахматах. Но, к сожалению, везде, где мне приходилось учиться и служить, теннисных кортов не было. А жаль! Для военного лётчика теннис очень полезен, а то, что хорошо для лётчиков, хорошо и для всех. Это, пожалуй, единственная спортивная игра, которой можно заниматься с детства до преклонного возраста, - говорил Юрий Гагарин.

А в хоккее болел, разумеется, за ЦСКА. Ну, а какие у него, в самом деле, могли быть еще варианты?

«Спорт одаривает тебя в самых сложных жизненных ситуациях всплеском силы, выносливости и энергии», — такие строчки есть в одном из дневников первого космонавта Земли.

источник: «Советский спорт»
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