Проект «Советского спорта» позволил холдингу 1MI стать победителем конкурса ИРИ

Финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура» получат 116 проектов.

В число победителей вошли проекты художественных и документальных сериалов, серии видеороликов, спецпроекты СМИ, приложения, а также игры.

Представленный газетой «Советский спорт» проект «#КудаБежать: спортивные маршруты регионов России» — приложение для мобильного телефона о велосипедных и пешеходных маршрутах в 14 регионах России — был назван лучшим в категории «Мультиформатный контент». Предполагается, что проект будет осуществлен с использованием информационных ресурсов холдинга 1MI.

Победителей определяла рабочая группа продюсерского совета ИРИ под руководством гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, в который вошли исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина, советник гендиректора АНО «ИРИ» Антон Ключкин, генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, глава блогерского агентства Invite Роберто Панчвидзе, а также исполнительный директор по медиа Rambler& Co Андрей Цыпер.

Отбор заявок на создание национального контента в цифровой среде проходил с 3 по 28 февраля этого года. Проекты будут реализовываться до конца 2024 года.