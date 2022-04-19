Марина и Артем Каташинские: Пожизненный бан – это не приговор для спортивных бальных танцев!

Российский спорт столкнулся с новой реальностью – баны и изоляции. Последние несколько недель стали настоящей проверкой на прочность, а также на креативность почти во всех наших видах спорта. Ситуация на сегодняшний день складывается так, что кто быстрее перестроится психологически, материально и функционально, тот и выйдет из этой истории с минимальными потерями, а может даже и в плюсе. У наших сегодняшних героев точно для этого всё есть: талант, молодость, задор и правильное бизнес-мышление. Без него никак, даже в таком эфирном, красивом и интеллигентном виде спорта, как бальные танцы.

«Идем по тонкому льду»

- Начнем со злободневного: на днях Международный танцевальный союз, тот, что базируется в Германии, прислал российским спортсменам письмо-запрет на выступления. Ваша первая реакция?

Артемий Каташинский: На самом деле, мы ждали чего-то подобного. Было ясно, что и спортивные бальные танцы участь большинства наших видов спорта не минует. Но первая реакция была, как и у Ксении Собчак, которая сразу после этого письма написала в своем блоге: «А танцы тут причем?!» Потому что мы не только про спорт, но и про искусство. Кроме того, помимо Международной федерации у нас есть еще Всемирный танцевальный совет и Британский танцевальный совет. И вот сейчас мы очень ждем комментариев и с их стороны. Конечно, до последнего никто не верил, что все будет настолько грустно.

- Хочу уточнить, то есть Международный танцевальный союз - это не последняя инстанция?

Марина Каташинская: У нас как в боксе, есть много различных федераций. И вот одна из них приняла такое радикальное решение в отношении российских спортсменов: вне зависимости от того как в дальнейшем будет развиваться обстановка в мире, российские спортсмены больше никогда не смогут выступить на соревнованиях, проводимых этой федерацией! Пожизненный бан. Пока эта федерация будет существовать. Почему для нас была так важна именно эта федерация? Да потому что они проводили чемпионаты мира и очень много титульных значимых турниров. При всем при этом из России всегда было очень много экспертов, мнение которых считалось ключевым. На всех важных соревнованиях в панели обязательно стояли наши специалисты. Так что дисбаланса после этого решения им не избежать. Российские спортсмены - одни из самых сильных на международной арене. И всегда Европа рвалась к нам - поконкурировать, посоревноваться. Так что, я думаю, если мы сейчас аккумулируем все свои силы, то вполне можем делать внутри страны чемпионаты не ниже уровня международных.

Артем: Да мы уже делаем! И даже в каких-то нюансах покруче. Мы всегда заполняли все европейские турниры. Не знаю, что они теперь будут делать без нас. Смотрите, в Европе соревнования на уровне полуфинала/финала - это 12 участников. А российские турниры начинаются с 1/36 и это заявленных 300-400 пар!

- Это понятно, что мы можем взять количеством. Но а как же здоровая конкуренция? Европейские пары перестанут приезжать, и наши российские спортсмены в отсутствии конкуренции буду вариться в одной и той же среде.

Марина: Если смотреть объективно, самые сильные три континента, что были на площадке - это Россия, Азия и Америка. Но у Америки всегда был больше развит свой внутренний рынок. Они редко выезжали на международные соревнования. А Азия сейчас для нас открыта. Я думаю, что мы не почувствуем разницу. Конечно, мы все привыкли друг к другу, если говорить про танцевальные пары. И тренеры, которые нам преподавали - для нас не последние люди. Когда ты уезжаешь на месяц тренироваться к коучу, у вас уже личный контакт завязывается. Так что, мы понимаем сложность нынешней ситуации. Но я думаю, надо переждать, понаблюдать за дальнейшим развитием событий.

Пока дефицита мы не чувствуем. Турниры как шли по графику, так и продолжают идти.

- Вы упомянули любопытную деталь про американских танцоров. Получается, Америка давно, в каком-то смысле, живёт в режиме изоляции от остального танцевального мира?

Артем: Это действительно так. Они просто возвели в культ свой внутренний танцевальный чемпионат. И именно он является для них самым главным событием. А возможность выехать на турнир в Европу - это для них не так уж и значимо.

Марина: Я бы сказала, что это и плохо, и хорошо. Они создали очень сильный уклон в social, в так называемые социальные танцы. У них популярны такие направления как american rhythm, american smooth. Для того, чтобы любой человек без специальной подготовки мог прийти и попробовать свои силы на специальных непрофессиональных чемпионатах.

Артем: Да, американцы, в первую очередь, делают акцент на любительском спорте. Они даже направления в танцах назвали по-американски. А что нам мешает сделать то же самое?

- Вы упомянули, что часто работали с европейскими тренерами. На сегодняшний момент что-то изменилось в ваших отношениях?

Марина: Идем по тонкому льду.

Артем: А меня мучает такой вот вопрос: если один человек большой европейской федерации берет на себя ответственность за слово «никогда» для российских танцоров - что он вообще делает на этом месте?!

Марина: Конечно, субординация между тренерами и спортсменами пошатнулась.

Некоторые все же нелестно высказываются в наш адрес. И, когда баланс восстановится обратно никому не известно. Такое ощущение, что все как будто раскололось напополам.

Артем: Есть и хорошие новости! Буквально вчера я получил приглашение от больших организаторов, в прошлом чемпионов мира по 10-и видам танцев, одних из самых известных танцоров Италии Луки Танелло и Кати Борулиной. Они написали, что готовы принять все танцевальные пары на своем чемпионате Италии, который пройдет 5 мая. И они готовы помочь со всеми документами, со всеми проблемами, связанными с пересечением границы. Мы с нетерпением будем ждать этой поездки.

«У нас все будет хорошо!»

- Правильно я понимаю, что вы настроены весьма позитивно на счет будущего российского танцевального спорта?

Марина: Безусловно! У нас все будет хорошо. Российская федерация танцевального спорта поддерживает нас всеми возможными способами. Тяжелее всего, я думаю, придется олимпийцам. Многие из них могут просто потерять мотивацию. Так что, нам грех жаловаться.

- Когда стартует весенний сезон?

Артем: Главный турнир весны - Кубок Кремля - пройдет 23 апреля.

- Готовите какую-то специальную программу?

Артем: Конечно. Мы всегда стараемся сделать что-то особенное и в образах, и в костюмах, делаем какие-то экстраординарные вещи. В последнее время, экспериментируем с платьями, которые трансформируются во время выступления, что нехарактерно для европейской программы. Но, все в рамках правил турнира, конечно. Нам нравится удивлять зрителей, да и самим не скучать (смеется)

- Кстати, о костюмах. В связи с санкциями, во многих видах спорта сейчас начнутся проблемы, связанные с экипировкой. У вас есть какие-то переживания на этот счет?

Артем: На чет наших портных, модельеров, их мастерства мы абсолютно спокойны. Есть уверенность, что даже в условиях самого жесткого дефицита они все равно выкрутятся и что-то придумают (улыбается). Это люди с «золотыми руками».

Марина: А, вот что касается цен, тут все конечно не так оптимистично. Уже все ощутимо подорожало. И, ателье огромными метражами скупают ткани. У нас с братом тоже есть свое ателье, мы шьем танцевальные костюмы по индивидуальным заказам. Поэтому знаем о ситуации на этом рынке не понаслышке. Так вот, в течение месяца пропали из продажи некоторые виды тканей и цветов. Но, будем адаптироваться. Вариантов особо нет.

О скандалах и интригах…

- Существует ли какой-то возрастной ценз в вашем виде спорта?

Артем: Это моя любимая тема (улыбается). У многих девушек есть неосуществленная мечта - красиво танцевать. И, вот сейчас появилась такая возможность. Благодаря танцевальному направлению «PRO AM» - что в дословном переводе звучит как «профессионал-любитель».

То есть, вы можете прийти ко мне, я вас всему научу и потом мы в паре выйдем на турнир. Для многих просто тренироваться в зале - недостаточно интересно, а вот ради того, чтобы станцевать на одном из турниров - это совсем другое настроение, согласитесь.

Марина: И, таких девушек очень много. Собралась уже целая федерация, которая проводит свои полноценные соревнования.

Там существует и свой рейтинг, и, конечно, свои закулисные интриги (смеется). И, кстати, такие соревнования в отличие от турниров профессионалов почему-то проходят в сто раз помпезнее и красивее - красные ковровые дорожки, шампанское…А у нас все прозаично - спортзал, потные спортсмены (смеется).

- Что касается интриг, кстати… У вас такой же накал страстей, как и в балете?

Артем: Недавно, в одном из своих интервью, я как раз рассказывал историю по этому поводу. Вернее, привел как пример. Один наш известный обозреватель пришел в гости к Николаю Цискаридзе в его училище. Идут они по коридору и вдруг им навстречу выбегает очень взволнованный преподаватель: «Николай, сделайте что-нибудь! Там кто-то вылил черную краску на юбку моей 10-летней ученицы!». Цискаридзе разозлился, попросил к нему больше с такими вопросами не подходить. Обозреватель, конечно, не выдержала и спросила: «значит, это правда, что у вас в балете все настолько жестко?». И, Николай прокричал: «Ты же сейчас сама все видела!». Очень хорошая история, но у нас в спортивных бальных танцах все спокойнее (улыбается). Спортивная эстетика и грация просто обрекает наших танцоров на интеллигентность. Тут по атмосфере мы скорее ближе, скажем, к гольфу или конному спорту, чем к балету.

Марина: Конечно, без сплетен и интриг не обходится. Но, как и везде. Да, и судейство не будем сбрасывать со счетов…

«Судейская тема пока для танцев сложная»

- Давайте как раз судейство в танцах обсудим. Иногда, кажется, что судьи у вас ставят оценки уж очень субъективно.

Марина: Сложная тема, на самом деле, и болезненная. Действительно, в танцах много субъективных расплывчатых моментов, где один судья может сказать, что этот элемент заслуживает высокой оценки, а другой скажет, что категорически не заслуживает.

Артем: Я бы хотел конкретизировать. Смотрите, в танцах существует система скейтинга и она придумана для того, чтобы общее мнение привести к единому знаменателю. То есть, у одного судьи одни предпочтения, у другого иные. И, чтобы эти мнения не влияли друг друга и придумали эту систему. Но, наши умные судьи решили объединиться в команды внутри этой судейской системы. И, что получается - если в судейскую линейку ввести команду из 6-и судей, которые будут кого-то подтягивать, то ситуация в корне меняется. Своими оценками они поднимают средний бал той пары, в которой заинтересованы. Но если мы хотим, чтобы соревнования проходили честно, главный судья должен запрещать ставить в «линейку» судей от какой-то одной коммьюнити. Их надо разделять!

- Так может они шифруются!

Артем: Судьи должны выбираться рандомно. Чтобы не нарушать принцип скейтинг-системы. И тут очень многое зависит именно от главного судьи. В его силах не дать этому случиться, исключить давление на систему.

Марина: Тут еще такой момент. Посмотрите, например, на фигурное катание. Там судьи и тренеры - это разные люди. А у нас в танцах судья может быть также и тренером. И тут уже на лицо конфликт интересов. В общем, сложная у нас ситуация с судьями. Которая, к сожалению, бывает, упирается и в финансы. Как и во многих других видах спорта.

Артем: Да, у нас есть одна замечательная история 10-ей давности, когда организаторы одного турнира, пообещали на первое место, если мы заплатим им 10 тысяч долларов. И, вот такие истории, безусловно разрушают наш вид спорта. Мы хотим, чтобы их было как можно меньше. Мы за чистоту спортивных бальных танцев! Кстати, тех организаторов, практически сразу убрали.

Марина: Чтобы такие истории не повторялись сейчас на турнирах отрабатывается новая система судейства. Во-первых, всем парам меняют из тура в тур номера, чтобы исключить передачу информации о предпочтительном голосовании. Во-вторых, каждый тур меняется панель судей. Если кто-то из судей будет уличен в том, что есть хоть какой-то сговор, то он сразу будет отстранен. Так что, борьба за чистоту идет серьезная. Жаль, многие спортсмены боятся об этом говорить и предпочитают многое замалчивать.

«Классика всегда накладывает на спортсмена определенное бремя»

- Давайте немного поговорим про фигурное катание, не чуждый вам вид спорта. Ваша мама, Асмик Нориковна Варданян, трехкратная чемпионка Советского союза по фигурному катанию и первый тренер нашей Евгении Медведевой. Почему вы не там?

Артем: А, может вы нас там еще увидите(смеется). Хотя, вряд ли, конечно, я, потяну профессиональное фигурное катание. А, вот в любительском что-нибудь исполнил. Наша мама в свое время целенаправленно оттолкнула нас от фигурного катания. Сказала: «не хочу вас морозить». Но, сегодня мы все равно так или иначе связаны с фигуркой - ставим нашим фигуристам программы. Практически каждый день я работаю с ними на льду.

- Можно ли на льду поставить программу, полностью завязанную, скажем на латиноамериканских танцах?

Артем: Технически это возможно, но она сложно будет смотреться. Плюс, спортсмен для такого номера должен обладать просто зашкаливающей харизмой. Поэтому важно исходить из темпа, скорости и размера музыки. Вальсовые мелодии, самбо - самые удачные для постановок.

- Но, при всем при этом, вы как-то сказали, что выступать под классическую музыку гораздо сложнее, чем под современную.

Артем: Классика всегда накладывает на спортсмена определенное бремя - либо ты ее вытащишь, либо она тебя погубит.