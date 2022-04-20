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Фридайвинг. Спортсмены, которые живут под водой

На днях прошел чемпионат России по фридайвингу. Исполнительный директор и член совета федерации фридайвинга Валерий Радченко рассказал «Советскому спорту» об этом виде спорта и об опасностях, которые подстерегают его любителей.
Фридайвинг. Спортсмены, которые живут под водой
20 апреля 2022 09:00
автор: Милена Кармалита

НЫРНУЛ И НЕ ДЫШИ

Фридайвинг - это ныряние с задержкой дыхания. Как и многие другие виды спорта, этот произошел от прикладной деятельности: когда-то люди использовали ныряние для добычи пропитания и ценностей типа жемчуга. Начиная с середины 20-го века начали нырять ради удовольствия, в качестве хобби. Позже появились соревнования, и фридайвинг оформился как спортивная дисциплина. На сегодняшний день это уже достаточно известный вид спорта, особенно резко возросла его популярность в последние годы. Сейчас проводятся множество соревнований в России и в мире.

Валерий Радченко

В БАССЕЙНЕ И В МОРЕ

Спортивный фридайвинг делится на два основных подразделения: бассейновые дисциплины и в открытой воде. В бассейне соревнуются в статическом апноэ, когда спортсмен задерживает дыхание лежа в воде, и в динамическом без ласт, в би-ластах и в моноласте, когда спортсмен плывет на задержке дыхания. В открытой воде все дисциплины связаны с погружением в глубину вдоль троса. Возможны погружения как с использованием вспомогательного снаряжения (ласт, грузов, шаров с воздухом для подъема) так и без них. А поскольку глубина погружения зачастую превосходит 100 метров, такие соревнования возможны лишь в открытом море.

НЫРЯНИЕ В ДЛИНУ

На чемпионате России основные дисциплины - ныряние в длину в моноласте. Первая часть соревнований - это скоростное плавание. Спортсмен должен проплыть восемь раз по 50 метров, задерживая дыхание на каждом отрезке. Здесь победитель определяется исходя из того, кто быстрее преодолел эту дистанцию. Вторая часть - это ныряние с задержкой дыхания в моноласте. Тут будет уже важно не время заплыва, а именно дистанция, которую преодолеет фридайвер на одной задержке.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В соревнованиях могут принимать участие люди, достигшие совершеннолетия, а при согласии родителей можно участвовать и с 16 лет. Также фридайвингом занимаются люди с ограниченными возможностями. В прошлом и позапрошлом году они устраивали показательные выступления, вне конкурса. В этом же году проходит первый чемпионат России, где официально выступают люди с инвалидностью. Одно из приоритетных направлений деятельности федерации фридайвинга - развитие парафридайвинга.

А ДЕТЯМ НЕ ОПАСНО?

Помимо прочего развивается и детский фридайвинг. В Федерации фридайвинга есть подразделение по развитию детского спорта, куда берут заниматься детей с четырёх лет. Регулярно проходят соревнования, в том числе и уровня первенства в России, в которых принимают участие спортсмены от 8 до 16 лет. Они разбиты на возрастные категории. Дисциплины, в которых выступают дети и юноши, отличаются от взрослых. В них довольно ограниченные нагрузки, это скорее соревнования по технике фридайвинга. Оценивается не дистанция и время, а техника ныряния, потому что опасно подвергать развивающиеся детский организм гипоксии.

В ОДИНОЧКУ НЕЛЬЗЯ!

Существуют распространенное мнение, что фридайвинг - опасный вид спорта, потому что случаются потери сознания, человек может погибнуть, а может нанести серьезный ущерб мозгу. Это представление не совсем верное, фридайвинг - весьма безопасный вид спорта при соблюдении элементарных правил безопасности, главное из которых - это не заниматься фридайвингом в одиночку. Будь то бассейновые дисциплины ныряний, или статические задержки дыхания, или глубинные дисциплины, когда ныряют в глубину вдоль троса.

Итак, главное правило - не заниматься нырянием в одиночку, заниматься только с опытным партнёром-страхующим, тогда занятия фридайвингом будут весьма безопасны. Кроме этого, безусловно важно пройти обучение, на котором даются основы теоретические и практические, в том числе обеспечение безопасности. То, что спортсмен теряет сознание, зависит не от его уровня подготовки, а от его опыта. В зависимости от того, насколько у него проработана данная дисциплина, зависит и то, насколько он чувствует свое внутреннее состояние.

Сейчас выступают сильнейшие российские атлеты и - даже учитывая их высокий уровень подготовки - будет примерно 5-6 блэкаутов (потеря сознания при сохранении сердцебиения). Они бьются за победу на главном соревновании страны, многие из них стремятся показать свой максимум. Блэкауты на тренировках - исключение. На соревнованиях, конечно, спортсмены стараются показать свой наилучший результат, победить соперника, победить самого себя - поэтому приходится рисковать.

Немаловажно и физическое состояние спортсмена перед соревнованиями. В зависимости от того, какая главная ведущая дисциплина спортсмена, зависит его питание. Хороша углеводная диета, но были эксперименты и с чисто белковыми диетами. Сейчас считается, что диеты не нужны. Более правильно и важно, чтобы это было сбалансированное, разнообразное питание. Исключением может быть статическая задержка дыхания, где не нужно плыть и тратить силы. Если у спортсмена это ведущая дисциплина, то они сушатся, целенаправленно снижают калорийность потребляемой пищи, чтобы замедлить обмен веществ и минимизировать массу тела. Это позволит на более длительное время задерживать дыхание без физической работы.

После окончания чемпионата нам удалось пообщаться с победителем, Дмитрием Сметанкиным, который на одном дыхании проплыл 235 метров в моноласте.

- Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот вид спорта?
- Когда я начинал, это не было для меня спортом. Это было скорее интересное времяпровождение, увлечение. Все детство я проводил на озере, я обожал нырять. В зрелом возрасте я начал уже профессионально этим заниматься.

- Какая главная угроза для фридайвера?
- Можно переоценить свои возможности и потерять сознание. Но если придерживаться главного правила: не нырять одному, то в целом никаких угроз для жизни нет.

- Вы часто теряете сознание во время всплытия?
- Нет, крайне редко. Был период, когда у меня периодически такое случалось, но сейчас я стараюсь не доводить до такого состояния.

- А травмы легких у Вас случались?
- Нет.

- О чем Вы думаете, находясь под водой?
- Стараюсь абстрагироваться от всего. Не о чем не думать. На соревнованиях я фокусируюсь на своем состоянии, на том, сколько я уже проплыл и на сколько меня ещё хватит. Помимо всего стараюсь расслабляться.

источник: «Советский спорт»
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