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Владислав Коротченко и Анна Трензелева: Чем больше турниров в России, тем для нас лучше

23 апреля в Государственном Кремлевском Дворце впервые будет проведен турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Кремля — Гордость России!». Организатор — президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО). Информационный партнер – Советский Спорт. В преддверии знаменательного события мы поговорили с участниками Кубка Кремля по европейской программе среди профессионалов вице-чемпионами России 2022 Владиславом Коротченко и Анной Трензелевой об их профессиональном пути, успехах и предстоящем соревновании.
Владислав Коротченко и Анна Трензелева: Чем больше турниров в России, тем для нас лучше
20 апреля 2022 10:08
автор: Анастасия Ключникова
«Просто встретились и поняли, что хотим танцевать вместе»
Владислав
Меня в танцы привела мама в 5 лет. Она сама хотела заниматься и привела меня. Это было в Омске, я начал свой танцевальный путь в Доме культуры Сибзавода. Никто не хотел кроме мамы чтобы я шел в танцы, но в итоге я там оказался (смеется). По началу европейская программа мне не нравилась, казалась очень скучной в отличии от латиноамериканской, но благодаря усилиям педагогов и мамы, я все-таки полюбил стандарт. Было и такое, что я не танцевал полгода после переезда в Москву, так как мы жили за городом и было трудно добираться, но потом мы переехали поближе, мама меня снова привела на танцы и я стал заниматься уже более осознано.
Анна
Я родилась в Москве и всю свою жизнь живу и танцую в родном городе, за исключением периода, когда я танцевала за другую страну.
Моя танцевальная жизнь началась в Москве в 7 лет с того, что я увидела, как мальчики и девочки танцуют на маленьком мероприятии в школе. Естественно, на меня как на ребенка это произвело сильное впечатление, мне все очень понравилось, и я попросила родителей отвести меня на танцы. Около дома был Дом творчества, в то время много было таких, вот туда меня мама и отвела.
Сначала никто не думал, что я смогу дойти до уровня профессионалов. Наверное, так чаще всего и бывает, родители отдают ребенка в студию с мыслью, что если ему нравится, то хорошо, а потом как будет, так и будет.
Мы с Владом довольно долго танцевали на одном паркете, но в разных составах. Это было в другой федерации в любителях. Затем каждый из нас перешел в РТС.
После карантина, связанного с пандемией, после всех этих событий Влад искал партнершу, я была уже после двухлетнего перерыва, потому что в какой-то момент приняла решение завершить танцевальную карьеру.
Мы встретились, поговорили и поняли, что хотим двигаться теперь не в разных составах, а в одном и представлять Российский Танцевальный Союз уже в категории профессионалы. Вот так бывает, встретились и поняли, что хотим танцевать вместе (смеется). Но вообще это отдельная история нашей жизни. Ведь, ничего просто так не бывает.
«Самое главное — донести идею своего танца до зрителя»
Владислав
Безусловно, мы готовились к чемпионату РТС очень серьезно. Хотелось показать осознанный и профессиональный танец, конечно, у нас было желание занять достойное место на турнире. И мы верили, что все возможно. В принципе так и вышло, мы стали вице-чемпионами.
Анна
Дуэт наш совсем недавно существует с конца прошлого года. Чемпионат в марте был нашим первым совместным турниром, и мы этому очень рады!
Ты взрослеешь и обстоятельства твоей жизни сильно меняют мировоззрение, ты выходишь танцевать не для того, чтобы только выиграть. Ты хочешь донести идею своего танца до зрителя, чтобы это понравилось твоим близким, ученикам. И на чемпионате России нашей задачей было станцевать и показать свой максимум. При этом чтобы и публика получила удовольствие, и мы были довольны своим танцев. Ведь танцы это не просто о спорте — это искусство!
Выходя на этот наш первый общий с Владом турнир и мой первый турнир в категории профессионалы, мы просто хотели станцевать, потому что в данной ситуации, которая сложилась в мире и в стране, в какой-то момент стало казаться, что это уже не так доступно, как прежде. Поэтому мы очень благодарны Станиславу Попову, что он организовал этот турнир, при чем, как всегда, просто великолепно!
«Турниров в России сейчас становится все больше и больше»
Владислав
Мы планируем принять участие во всех турнирах серии Гран-при в профессионалах.
Турниров в России сейчас становится все больше и больше, и это очень хорошо для нас,
потому что в пандемию довольно долго не было возможности выступать. Сейчас есть, мы можем танцевать в нашей стране. Турниры становятся все более масштабными, количество участников все больше и больше. И это нас, конечно, радует.
Анна
Мы для себя решили, что будем танцевать все турниры, которые есть. Конечно, мы будем рады, если все ребята будут танцевать. Мне кажется, что сейчас усилия президиума РТС направлены на то, чтобы сделать все, для организации активной танцевальной жизни в России таким образом, чтобы по насыщенности и количеству турниров она не отличалась для наших танцоров от той, какой она была, когда мы все ездили на зарубежные соревнования. Сейчас все стараются расширить и сделать масштабнее турниры внутри России. Показатель — чемпионат РТС в Крокусе, когда действительно было очень много участников во всех категориях. И мы слышали информацию, что, возможно, уже осенью будут такие большие события. Это может создать достойную конкуренцию заграничным турнирам, например, Ассену, который проходит в ноябре. Нам кажется это вполне реально, Россия страна большая!
Владислав
Это будет хорошая возможность для нас в плане развития, потому что в данный момент чем больше турниров в России, тем для нас лучше.
Когда мы были маленькими, мы не сразу стали ездить на зарубежные турниры, начинали свою конкурсную жизнь в своих городах, танцевали в России, ездили на разные соревнования по стране. Например, я из Омска ездил в Москву, в Нижний Новгород и другие города. И мы даже не думали тогда, что будут турниры за границей. Конечно, потом стали выезжать, видеть разные страны. Но я думаю, что временная невозможность участия в турнирах за рубежом не может быть проблемой для подрастающего поколения танцоров, тем более у нас много сильных и красивых пар, которые всегда могут разжечь интерес к танцевальному спорту.
«Хочется, чтобы дети, глядя на нас, захотели завтра сделать свои первые шаги в танцах»
Анна
У нас есть четкая система тренировок, расписанная нашим основным педагогом, который контролирует нашу физическую подготовку, техническую готовность и эмоциональное состояние. В этой ситуации важно понимать и верить своем наставнику, который тебя ведет, даже если ты уже в профессионалах танцуешь. Безусловно, мы тренируемся каждый день, но у нас есть дни, в которые мы либо отдыхаем, либо проводим время со своими учениками на турнирах, либо идем на хореографию или растяжку.
Мы будем готовиться к Кубку Кремля так, чтобы показать свой лучший танец. Чтобы зрители, которые придут на это событие, получили удовольствие, ведь многие из них первый раз будут присутствовать на соревнованиях по танцам, и важно, чтобы у них остались хорошие впечатления. И если дети впервые окажутся на танцевальном турнире, хочется, чтобы они, глядя на нас, захотели завтра прийти на занятия и попробовать сделать свои первые шаги в танцах.
«Наслаждаться каждым миллиметром этого паркета»
Анна
Раньше нам доводилось танцевать в Кремле в других составах. Когда ты осознаешь, что ты танцуешь в центре большой страны, в центре своего города, ты понимаешь, что вся энергия сконцентрирована сейчас вот на этом паркете. Он очень удобный для танцоров, на мероприятии все продумано, начиная от раздевалок, заканчивая выходом танцоров к зрителям с представлением каждой пары. Конечно, ты стремишься танцевать в Кремле. Мне кажется, с самого детства мы всегда смотрели видео и думали: «Ооо, как прекрасно танцевать в Кремле, как это классно!» А сегодня мы можем там танцевать.
Владислав
Я желаю всем участникам Кубка Кремля сконцентрироваться на танце и на том, что они хотят донести до зрителя. Это очень важно, потому что, когда ты передаешь эмоции от танца, а зрители это чувствуют и реагируют, все сразу наполняется смыслом.
Анна
Всем участникам Кубка Кремля — это будут профессионалы латины, профессионалы европейской программы, любители, категория ProAm – мы желаем качественного танца, наслаждения музыкой и каждым миллиметром этого паркета, который видел огромное количество чемпионов за много лет.
Еще хотим сказать Станиславу Попову, что мы бесконечно благодарны ему за то, что он проводит этот турнир. Мы все ждали этого решения, очень рады что его не отменили, и мы уверены, что, как и все турниры, которые организует команда РТС, Кубок Кремля 2022 года пройдет на высшем уровне, гладко и спокойно. Мы знаем какую колоссальную работу проделывают эти люди для нас, для зрителей, для судей. Поэтому желаем им сил и удачи! И до встречи на паркете!

источник: «Советский спорт»
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