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ТОП-5 невероятных ставок в спорте, которые сработали

ТОП-5 невероятных ставок в спорте, которые сработали
22 апреля 2022 13:07

Главные герои в кино и сериалах часто выигрывают на ставках. Мы видели это в нашумевшей «Игре в кальмара» и в культовом «Большом Куше». Но жизнь бывает не менее изобретательна. Иногда за победу или поражение команды можно получить кучу денег. Вместе с «Лигой Ставок» мы расскажем 5 невероятных историй о ставках, которые сыграли.

Новичку повезло

Однажды в воскресенье парень 26-летней Тайлы Полии объяснил ей, как работают спреды букмекерских контор. Русским игрокам они знакомы как разница в счете. Уже через час девушка сделала ставку в пять долларов. Она распределила очки между 14 командами по американскому футболу и указала прогноз на общее количество очков между Питтсбург Стилерз—Денвер Бронкос. В вечернем матче фавориты девушки проиграли, поэтому она и думать забыла о деньгах. Но через пару дней ей позвонил букмекер и сказал, что Тайла— победила. Она верно распределила очки и ее шансы на эспресс-карте составили 20 000 к 1.

Полия сказала, что, услышав эту новость, она упала на пол юридической фирмы, в которой работает. Ее парень тоже не мог поверить в победу. За тот уикенд букмекерская компания заплатила девушке 100 тысяч долларов. Это была ее вторая ставка за всю жизнь.

Потратил 20 рублей и разбогател

В ноябре 2020 года россиянин составил экспресс из четырех матчей футбольной «Лиги чемпионов». Скорее всего это не было серьезно, ведь он решил разыграть всего 20 рублей. Мужчина сделал ставку за восемь минут до начала первых трех матчей и за день до четвертого. Он выбрал для прогноза пари на точный счет, поэтому итоговый коэффициент взлетел до 11 475.00.

В первый день матч Мидтьюлланн – Аякс закончился счетом 1:2, Реал—Интер 3:2, а Манчестер Сити—Олимпиакос 3:0. Оставалось только узнать результаты Челси и принимающего Ренн. Четвертого ноября хозяева должны были забить три безответных мяча. Так и вышло, после 40+3 минут на табло высветилось 3:0. Так 20 рублей превратились в 229 500. Эта ставка останется в истории как один из самых больших выигрышных по коэффициенту экспрессов из четырёх матчей.

Провели выходной с пользой

В западных странах забеги лошадей не менее популярны чем футбол. В конном спорте свои ставки, например superfecta. Суть в том, что игрок должен угадать четверых коней, которые первыми придут к финишу и указать порядок, в котором они это сделают. Коэффициент такого счета высокий, а минимальная ставка начинается от 10 центов. Поэтому ее часто выбирают новички, если хотят повеселиться и не проиграть большую сумму.

Двое анонимных игроков из небольшого города в штате Нью-Йорк решили провести свой день на скачках. Чтобы было не так скучно, они сделали ставку superfecta на 10 центов. Их шансы составили всего 88 к 1. Но к концу забега оказалось, что они выиграли $76,000. Их выходной прошел не зря.

Сумма в 8 цифр за турнир по Доте

В 2021 году прошел десятый чемпионат мира по игре “Dota 2”. На этом киберспортивном соревновании разыгрывают реальные деньги. Российские чемпионы “Team Spirit” получили $18,2 млн. Но не только они разбогатели: за 10 дней до чемпионата предприниматель Антон Черепенников поставил 1,53 млн рублей на победу соотечественников.

Это была рискованная ставка, потому что в самом начале турнира “Team Spirit” не была в фаворитах у букмекеров. Пари на их победу было с коэффициентом 29.0, вероятность успеха всего 3.5%. Но в итоге российские киберспортсмены взяли первое место. А Антон получил 44,5 млн. рублей. В социальных сетях он рассказал, что верил в победу команды с первого дня. В прошлом мужчина сам владел командой по видеоиграм — Virtus.pro.

Поверил в любимую команду

В сезоне 2015-2016 английская команда «Лестер Сити» боролась за выживание. Она периодически становилась лидером Премьер Лиге, но тут же теряла позиции. В команде произошло много перестановок, на позицию тренера пришел Клаудио Раньери. В итоге перед началом сезона на победу Лестера ставили единицы. Среди них оказался фанат футбольного клуба Ли Герберт. Он сделал ставку в 5 фунтов в коэффициенте 5001,0.

Через шесть месяцев букмекеры начали буквально атаковать мужчину. Они звонили и предлагали ему забрать досрочный выигрыш в 5, 6,5, 7, 9 тысяч фунтов. По началу Ли оставался непреклонен и хотел дойти до выигрыша в £25 тыс. Но постоянное волнение и риск потерять заработанные деньги оказались сильнее. Фанат заключил сделку с букмекером: его ставка была снижена до трех фунтов, а с оставшихся двух он досрочно получил £5,6 тыс. Когда сезон завершился, Лестер победил, а Герберт получил по оставшейся ставке еще 15 тысяч фунтов.

Как мы видим, в спорте возможно все. Испытать свою фортуну можно в «Лиге Ставок». Сейчас букмекерская компания проводит акцию для новых игроков: нужно зарегистрироваться на ее любой платформе и покрутить Колесо фортуны, чтобы получить бесплатную ставку до 10 тысяч рублей. Для постоянных клиентов действует акция «Джекпот «Большой куш»» с ежедневным розыгрышем 50 призов и крупного джекпота.

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источник: «Советский спорт»
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