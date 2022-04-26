Кубок Кремля: высокий уровень российских пар!

Все лучшие представители спортивного бального танца России собрались на паркете, чтобы продемонстрировать великолепный уровень подготовки, высочайшее мастерство и подарить незабываемые эмоции требовательной кремлевской публике.

Организатор – заслуженный деятель искусств РФ, президент Российского танцевального союза Станислав Попов. Генеральный партнер – «Газпромбанк» (АО). Информационный партнер – «Советский спорт».

Непросто складывалась судьба турнира в этом году.

– Ранее планировалось, что сегодня мы примем у себя чемпионат Европы, который уже неоднократно переносился из-за пандемии. Но в этот раз он не состоялся уже по другой причине. Вмешались политические события. Но мы решили поддержать наших танцоров, дать им возможность выступить на большом турнире, показать свои возможности, потанцевать на этом замечательном паркете. Поэтому сегодня здесь проходит событие с символичным названием «Кубок Кремля – Гордость России!» В этом зале собрались лучшие пары страны, а также зарубежные танцоры, которые смогли добраться до Москвы, чтобы принять участие в нашем событии. Это представители Грузии, Хорватии, Беларуси, Армении, Румынии, Азербайджана, Болгарии, – рассказал Станислав Попов.

Президент Российского танцевального союза Станислав Попов / Фото: Алексей Исмагилов.

За право обладания Кубком Кремля соревновались профессионалы в латиноамериканской и европейской программах. Пары Pro-Am также выступили в двух видах. А категория любителей была представлена латинистами.

Победителями в латиноамериканской программе среди профессионалов стали чемпионы России 2022 году Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.

Валерия Айдаеава делится впечатлениями от соревнований:

– Как всегда очень празднично, красиво, настроение поднимается. Всё на высшем уровне. Не думаю, что как-то на масштабности турнира сказывается то, что почти нет зарубежных танцоров. Уровень российских пар очень высок! Для многих дуэтов появился шанс себя проявить на таком важном турнире. Конечно, для танцора всегда больше стимула, адреналина, когда есть известные соперники из других стран, с которыми мы соревнуемся на Блэкпуле, на UK. Это, конечно, всегда больше мотивирует, добавляет азарта. Но классно, что мы можем насладиться сегодня этим турниром. Я думаю, что зритель увидел много российских пар, которые, возможно, раньше не могли, не имели возможности себя проявить, а на этот раз это у них получилось. Поэтому отсутствие танцоров из других стран – это одновременно и плюс, и минус.

Кирилл Белоруков:

– Все прошло хорошо! Сил хватило. Я очень доволен и нашим танцем и турниром в целом. Сегодня атмосфера в зале была просто фантастической!»

Серебряные призеры турнира по европейской программе среди профессионалов Эльдар Джафаров и Анна Сажина вошли в число тех немногих пар, которые представляли зарубежные страны, они танцевали за Азербайджан.

Эльдар Джафаров и Анна Сажина, Азербайджан - вице-чемпионы Кубка Кремля по европейским танцам среди профессионалов / Фото: Алексей Исмагилов.

Эльдар:

– Это прекрасный момент, собраться всем вместе и танцевать на таком турнире, который и названием своим выделяется. И место историческое. Для каждого танцора большая честь здесь выступать, включая нас с Аней!

Анна:

– Я смотрю, какие все счастливые, все наконец собрались, все с семьями. Я думаю, что это настоящий праздник жизни, праздник танца. Так что поддерживаю слова Станислава Попова: Танцуйте и будьте счастливы!

Лучшими среди профессионалов в стандарте стали российские танцоры Федор Исаев и Анна Зудилина. Кубок Кремля в соревнованиях любителей в латиноамериканской программе завоевали Михаил Попов и Анастасия Дубровская.