На форуме «Россия – спортивная держава» обсудили новую спортивную реальность

Заседание открыл помощник Президента России Игорь Левитин, зачитавший приветственное слово Владимира Путина.

«Приветствую вас на юбилейном, десятом Международном форуме «Россия - спортивная держава», который в этом году проходит в Кемеровской области - Кузбассе, регионе, который подарил миру немало олимпийских чемпионов, победителей крупнейших турниров и по праву славится давними спортивными традициями.

Рассчитываю, что участники вашего форума детально обсудят актуальные, сущностные вопросы. Выйдут на конкретные инициативы и предложения, которые будут востребованы на практике, послужат действенной защите прав спортсменов, укреплению международного гуманитарного сотрудничества, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни», - сказано в обращении Президента.

С обширным докладом выступил министр спорта Олег Матыцин. Он рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества в области физической культуры и спорта, подвел итоги Всероссийской Спартакиады сильнейших и обозначил задачи, которые стоят перед российским спортом прямо сейчас.

«Мы проводим серьезную работу по линии международного сотрудничества в области физической культуры и спорта. В нынешних условиях очень важно вести открытый диалог, для этого есть все возможности и площадка форума – яркое тому подтверждение.

Мы движемся по пути построения суверенной системы российского спорта, и приоритеты государственной политики по развитию отрасли направлены на это. Основной тезис – опора на собственные силы, ресурсы и компетенции, воспитание здоровой патриотичной нации. Но мы не собираемся закрываться, мы открыты к сотрудничеству, несмотря на санкции. Мы видим, что МОК воспринимает доводы российской стороны. И уже в ближайшее время международной спортивное пространство откроется и для России, и для Белоруссии», - заявил Матыцин.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поблагодарил Президента страны за возможность провести форум «Россия – спортивная держава» в нескольких городах Кузбасса. Следом он предложил руководителям спортивных федераций провести конгрессы летних и зимних видов спорта в своем регионе в следующем году.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что после Пекина-2022 его организация построила работу, исходя из двух сценариев:

«Первый, базовый - российские спортсмены получат возможность участвовать в Олимпийских Играх в Париже и в отборе к ним. Мы видим, что происходят изменения в риторике МОК и национальный федераций. Появились новые аспекты, позволяющие думать, что все санкции будут сняты. И мы должны быть готовы к этому. Пока никто не знает, на каких условиях может быть осуществлен допуск.

Второй сценарий – то, что допуск к Играм будет осуществлен не раньше 2026 года. ОКР разработал новую программу, и ее аспекты сейчас обсуждаются с национальными федерациями, которые станут главными бенефициарами этой программы. Она направлена на создание нового поколения в олимпийских видах спорта на самом высоком конкурентном мировом уровне. Для того, чтобы уже в Лос-Анджелесе наша команда вошла в тройку в медальном зачете».

Также в пленарном заседании поучаствовали: заместитель председателя Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Юрий Борзаковский, в режиме видеоконференцсвязи подключились руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова и президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев.

О важности России в системе мирового спорта рассказали: министр спорта Китая, руководитель Главного управления физической культуры и спорта, президент Национального олимпийского комитета КНР Гао Чжидань, президент балканского союза велоспорта, многократный чемпион Югославии по шоссейным велогонкам Владимир Куваля, президент Всеобщей спортивной федерации Сирийской Арабской Республики, президент национального олимпийского комитета Сирийской Арабской Республики Фирас Муалла и генеральный директор главного управления по спорту Королевства Бахрейн Абдулрахман Аскар. Видеоприветствие со словами поддержки российским спортсменам направил итальянский фехтовальщик Паоло Миланоли.

В завершение пленарного заседания прозвучало видеообращение заместителя председателя правительства РФ, председателя оргкомитета форума Дмитрия Чернышенко.

«Новые вызовы ставят перед нами серьезные вопросы, ответы на которые участники форума пытаются совместно найти. Важно, что сегодня мы обозначаем приоритеты государственной политики по развитию физической культуры и спорта. У нашей страны традиционно сильный тренерский состав, современная спортивная база, которую мы продолжаем наращивать. Строительство спортивных объектов, особенно в шаговой доступности - один из важнейших способов вовлечения людей в систематические занятия спортом. Новые реалии создают и новые возможности, сохранение и приумножения спортивного потенциала — наша приоритетная цель», - сказал Чернышенко.