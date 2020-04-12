«Психически больной человек…» Как поссорились Василий Вячеславович с Владимиром Рудольфовичем

Поводом для воскресного обострения стала программа «Паноптикум» на телеканале «Дождь», которая вышла еще в четверг и в которой, как всегда, участвовали Александр Невзоров и Василий Уткин. Василий обрушился там с довольно гневной критикой на государство, которое, по его словам, ему уже ни для чего не нужно.

Утром в воскресенье некогда популярный телеведущий Владимир Соловьев давал интервью телеканалу «Царьград», в котором довольно прокомментировал высказывания спортивного комментатора следующим образом: «Василий Уткин – психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство. Это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным».

В завершение ведущий госканала «Россия-1» пожелал комментатору «вылечиться и жить долго и счастливо».

Василий за словом в карман не лезет – ближе к вечеру в твиттере следует его ответ: «Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу. И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», – написал Василий Уткин.

Как часто бывает в таких случаях, комментаторов – в том числе весьма именитых, набежало огромное количество. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вступился за обезьян, на что получил ироничный фотоответ от Василия:

Тему поддержал коллега Уткина по бывшему «НТВ+» Кирилл Дементьев:

Владимир Соловьев сработал четко по канонам современного телевидения: когда нет аргументов – вспоминай про Украину. И хотя она тут никоим образом не присутствовала, написал: «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали».

Комментарий Уткина собрал тысячи лайков и репостов:

К моменту написания этой заметки словесная дуэль пока дальнейшего развития не получила. Что надо заметить по итогам? Во взаимном переплевывании Василия Уткина точно не переиграть. Настроение аудитории он ощущает тонко. И там, где мог бы пройти мимо – не пройдет. Хайп собрать у него удается прекрасно. Вопрос лишь в том, долго ли удастся, выдерживая эту линию, собирать с поляны все ягоды. Рано или поздно цирк уезжает, и клоуны одиноко и грустно сидят скучают на пригорке.