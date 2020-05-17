Рейтинг наездов. Звездный трэш-ток в фигурке, черная метка для совдира «Локо» и «лажа» Губерниева

1-е место

Ирина РОДНИНА о Татьяне ТАРАСОВОЙ:

У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело.

Началась нехилая перепалка между великим тренером Тарасовой и великой спортсменкой Родниной с интервью Татьяны Анатольевны. В нем она сообщила, что у Елены Черкасской был диагностирован рак последней стадии, но, несмотря на это, Роднина якобы отправила своего смертельно больного хореографа в Австралию на Игры доброй воли. Черкасская скончалась спустя два месяца после соревнований.

Роднина за словом в карман не полезла, посоветовав Тарасовой немножечко удариться в историю. «Если имеется в виду тот момент, то это 1981 год, а Черкасская умерла от рака в 2000-м. Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа – комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это так грязно говорить о человеке, которого уже нет».

Не знаю, что «слетело» у Татьяны Анатольевны, но с датами Ирина Константиновна точно напутала. Тарасова говорила об Играх в Австралии, которые проходили с 29 августа по 9 сентября 2001-го, Черкасская умерла в ноябре того же года. В итоге Тарасова назвала Роднину «законченной дурой» - не оставлять же оскорбления в свой адрес без ответа, тем более, дамы не скрывают взаимной неприязни друг к другу на протяжении многих лет.

В фигурке, к сожалению, такие возвышенные отношения не редкость, а скорее норма жизни. Но одно дело, когда в такой, извиняюсь, публичный срач пускаются молоденькие необстрелянные спортсменки, не успевшие набить себе шишек неосторожными выражениями. А тут звездные и, казалось бы, умудренные опытом женщины, принесшие славу отечественному фигурному катанию.

Ну, зачем вы, уважаемые и горячо любимые всеми нами, ударились в публичное выяснение отношений?! Завтра же остынете и будете называть нехорошими словами самих себя: «Эх, не надо мне было вот это говорить, но так и она, гадина, зачем меня тут поддела». Что-то в этом роде.

Конфликт стали обсуждать многие известные люди фигурного катания. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова не нашла ничего лучше, как обвинить в нем прессу. Ну да, это журналисты, очевидно, говорили про «слетевшие мозги» и называли оппонента «законченной дурой». Иногда надо и на зеркало посмотреть. Тем более сейчас, в период самоизоляции, времени для этого предостаточно.

2-е место

ФАНАТЫ «ЛОКОМОТИВА» о руководстве клуба:

Мы выражаем презрение Совету директоров и менеджменту клуба. Вы очернили доброе имя «Локомотива». Замарали наши традиции и предали надежды болельщиков! Вы опозорили то, что десятилетиями закладывалось в основу создания нашей Команды. Вы оскорбили нашу живую Легенду. Вы наплевали на принципы и совесть. Нам с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки!

14 мая председатель Совдира «Локо» Анатолий Мещеряков объявил об отставке главного тренера Юрия Семина. Контракт Палыча истекает 31 мая, но понятно, что изначально соглашение было рассчитано до окончания сезона. Коронавирус сезон этот сдвинул, 15 мая исполком РФС решил его возобновить с 21 июня, командам осталось провести по 8 туров, железнодорожники с Семиным имели все шансы на второе место, на которое вышли перед паузой в чемпионате, и прямое попадание в Лигу чемпионов. Однако тренеру не дали сезон завершить, поступив с человеком, который выиграл для клуба за карьеру три золота чемпионата, взял шесть Кубков России и три Суперкубка страны, просто подло. Очевидно, тем самым сведя счеты с неудобным и очень авторитетным человеком.

Фанаты свою позицию к случившемуся обозначили сразу – никакого нормального боления в Черкизове при нынешнем руководстве не будет. Слово они сдержат, можно не сомневаться. Люди закалены в противостоянии с бывшим президентом клуба Ольгой Смородской, которая в свое время также распрощалась с Семиным, а потом довела клуб до статуса середняка чемпионата.

Теперь болельщикам предстоит новый виток борьбы с людьми, посчитавшими себя главными профессионалами большого футбола. Надеется боссам «Локо» на то, что матчи долгое время будут проходить без зрителей, а там все успокоится, не стоит.

Фанаты предупредили: «Мы заявляем, что дальнейшее взаимодействие и любая совместная работа с так называемым «Советом директоров и менеджментом клуба» более невозможны. Сейчас мы ограничены в действиях из-за эпидемиологической ситуации: в Москве введен пропускной режим, матчи со зрителями будут нескоро. Мы не можем централизованно выразить свою позицию активными действиями на улице или на территории стадиона. Однако мы не имеем права отговаривать болельщиков «Локомотива» и лично сочувствующих Юрию Павловичу Семину любителей спорта от любого выражения своего мнения и каких-либо акций в связи со сложившейся ситуацией».

В сети постепенно разворачиваются боевые действия. На стороне фанатов – почти все футбольное сообщество. Руководство «Локо» ждут непростые времена.

3-е место

Сергей УСТЮГОВ о Дмитрии ГУБЕРНИЕВЕ:

Биатлон настолько популярный, что ваши коллеги не могут биатлониста от лыжника отличить.

Телеканал «Матч ТВ» делал сюжет о биатлонисте Евгении Устюгове. Международный союз биатлонистов в феврале 2020-го объявил о дисквалификации нашего спортсмена и лишении его, а также его партнеров по эстафетной четверке золотой медали Игр за положительную пробу на оскандролон. А «Матч ТВ» решил рассказать об особенностях организма Евгения, так как российские ученые доказали, что у него редкая генная мутация и, как следствие, постоянно повышенный уровень гемоглобина в крови. Но почему-то в картинку пошли кадры из выступлений… другого Устюгова - двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея.

Устюгов-лыжник естественно был возмущен включением его в сюжет о допинге и потребовал официальных извинений. Кому понравится, когда твоя физиономия мелькает в кадрах репортажа, в котором говорят о нарушениях законодательства.

«Накипело! Люди, работающие в СМИ, – как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок. Дорогие подписчики, если вы такие же, как наши СМИ, не различаете наши виды спорта, ставьте плюс. А редактору программы большой привет. Жду извинений»

Ситуация, казалось бы, проста и понятна. Конечно, извинения должны были последовать, но как бы не так. Вместо этого «голос биатлона» Губерниев начал вести себя неподобающим образом, заявив, что ошибка была допущена по той причине, что лыжные гонки не сравнимы с биатлоном по степени популярности. А следом стал троллить гонщика: «Сергей, посмотрите комментарии, обсуждают люди не лыжи и даже не ваши успехи, а биатлон и скромного меня, ну и лажу легкую коллег!»

На это Сергей и ответил фразой из нашего хит-парада. Добавить к ней в общем-то нечего. разве что извиниться перед ним за журналистов, раз сами они этого сделать не в состоянии.

4-е место

Илья ГЕРКУС о руководстве «Локомотива»:

Видимо, в этом и заключалась работа. Закончить благополучные времена. Еле справились, никак не заканчивались.

Бывший президент «Локомотива» Геркус, при котором команда два года назад с тренером Семиным стала чемпионом России, прокомментировал слова нынешнего председателя совета директоров клуба Мещерякова, заявившего, что все в клубе довольны гендиректором Василием Кикнадзе.

Тема сегодня заезженная, но троллинг, надо сказать, получился изящным. Потому и попал в наш хит-парад.

5-е место

Дмитрий ТАРАСОВ о футболистах России:

Мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали.

Полузащитник казанского «Рубина» посетовал на нелегкую долю российских мастеров кожаного мяча, которые выполняют тяжелейший труд, рискуя здоровьем, но все время подвергаются наездам со стороны разных граждан. Он также сообщил, что с пяти лет, когда начал заниматься спортом, у него было уже 12 операций.

Да к вам, Дмитрий, претензий нет, разве что по соотношению «цена-качество». Претензии к тем людям, которые разбазаривают государственные средства и тратят миллиарды на российских футболистов, хотя они того не стоят.