10 атлетов, 5 тренеров, 2 врача, 2 функционера. Кого в российском спорте зацепил коронавирус

Не успела российская премьер-лига получить одобрение властей на доигровку сезона-2019/20, как полезли наружу случаи заражения коронавирусом среди футболистов. Видимо, до этого их не столь массово и тщательно тестировали. А сейчас, когда перед возобновлением тренировок начались поголовные проверки, выяснилось, что некоторые не слишком аккуратно соблюдали режим самоизоляции.

Первым положительный тест на COVID-19 в РПЛ сдал перуанский легионер «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Это произошло 16 мая. Спустя два дня вирус подтвердился у защитника «Рубина» Константина Плиева, который, к сожалению, контактировал во Владикавказе со своим родным братом, выступающим за «Динамо» Заурбеком. Того тут же изолировали. Но к вечеру стало известно о заражении других динамовцев – защитника Романа Евгеньева, вратаря Дэвида Сангаре и нападающего Сильвестра Игбуна (агент последнего, правда, информацию опроверг).

Кроме них, коронавирус подцепили тренер вратарей бело-голубых Дмитрий Изотов и руководитель медицинского штаба команды Алексей Плесков. А еще раньше с аналогичным диагнозом был госпитализирован глава совета директоров клуба Юрий Соловьев. Таким образом, число заболевших в одном только «Динамо» достигло шести! И это без учета потенциально инфицированного Заурбека Плиева, который проходит сейчас 14-дневный карантин в Северной Осетии.

Очевидно, если проблема в РПЛ продолжать нарастать такими темпами, то под вопросом будет не только возобновление тренировочного процесса, но и проведение матчей в период с 21 июня по 22 июля. А медицинский регламент премьер-лиги предусматривает повторную и окончательную остановку сезона в случае возникновения серьезной угрозы здоровью участников соревнований.

Как ни кощунственно это звучит, некоторым усугубление проблемы даже выгодно. Тот же «Рубин» в случае досрочного завершения сезона обеспечит себе прописку в РПЛ-2020/21, так как занимает сейчас в таблице 14-е место, аккурат над зоной вылета в ФНЛ. А «Динамо», закрепив за собой шестую строчку, попадет в Лигу Европы… Хочется верить, это простое совпадение – что сообщения о зараженных посыпались именно из клубов, заинтересованных в «обнулении» сезона. Но наблюдение, согласитесь, любопытное. Коронавирус Фарфана, кстати, в такую логику тоже вписывается. «Локо», зафиксируй РПЛ текущее турнирное положение, вообще попадет напрямую в Лигу чемпионов!

Коснулась проблема коронавируса и «Спартака». Как известно, не первую неделю в госпитале находится владелец красно-белых Леонид Федун. Периодически он сам комментирует свое состояние. По его словам, чувствует он себя не очень хорошо, но все-таки медленно идет на поправку, динамика положительная.

Увы, этого не скажешь об отце и тренере чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов попал в одну из больниц Дагестана в апреле с пневмонией. Однако коронавирус усугубил проблемы со здоровьем 57-летнего специалиста, дал осложнение на сердце – и пациента пришлось перевозить в Москву. По сообщениям СМИ, Нурмагомедов-старший впал в кому, перенес инсульт и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. То, что «с отцом все очень плохо», 18 мая подтвердил Хабиб в своем видеообращении к народу Дагестана, где сейчас наблюдается самая большая вспышка смертности от коронавируса среди российских регионов.

Увы, до этого одного известного тренера врачам спасти не удалось. От последствий COVID-19 в Махачкале на 68-м году жизни скончался наставник женской сборной России по спортивной борьбе Магомед Алиомаров. Пал жертвой коронавируса и совсем еще молодой врач баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов. Ему было 44. У Абжелилова остались жена и двое детей.

Ранее из-за заражения коронавирусом пришлось изолировать французского волейболиста казанского «Зенита» Эрвина Нгапета, оказавшуюся в Италии фигуристку Кристину Шошину, биатлонистку Анастасия Халиуллину, велосипедистов Игоря Боева и Дмитрия Страхова, тренера сборной России по боксу Антона Кадушина и теперь уже бывшего главного тренера ярославского «Локомотива» Майка Пелино, на место которого 2 мая был назначен Андрей Скабелка.

Все перечисленные в предыдущем абзаце инфицированные, к счастью, выздоровели. Будем надеяться, что все обойдется и с теми, кто сейчас находится на лечении.