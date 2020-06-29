Рейтинг наездов. Расизм в шахматах, безнадега ЦСКА и памятник-катастрофа

13-й чемпион мира Гарри Каспаров по этому поводу заявил следующее: «Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская, то, пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо».

По словам Карпова , подобные высказывания о своей любимой игре он слышит впервые. И естественно не видит второго смысла в ее правилах. «Надо придумать другую игру просто, где черные будут первыми начинать. Вот и все», – предложил он для особо озабоченных цветом шахматных фигур.

12-й чемпион мира по шахматам раскритиковал Австралийскую радиовещательную корпорацию. Свой шокирующий вердикт АВС вынесла после того, как провела специальное расследование. Вывод основан на ответах игроков на вопрос: «Являются ли шахматы расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми?»

Анатолий КАРПОВ о радиостанции АВС, посчитавшей шахматы расисткой игрой: Начался какой-то полный период маразма. Ну при чем здесь шахматы с многовековой славной историей?

Позицию Каспарова оценил австралийский шахматист Джон Адамс. «Приятно видеть, что экс-чемпион мира по шахматам Каспаров пнул ABC из-за их независимого освещения игры в шахматы. Здравый смысл преобладает».

Не уверен, что преобладает здравый смысл. Сама постановка вопроса говорит о том, что маразм не только присутствует. Но и крепчает день ото дня.

2-е место

Агент Дмитрий СЕЛЮК о возвращение Виктора ГОНЧАРЕНКО к обязанностям главного тренера ЦСКА:

Странно, почему человек, побывавший в другой стране, не сидит 14 дней на карантине. Надеюсь, он не заразит игроков ЦСКА коронавирусом. Возвращение Гончаренко отрицательно скажется на репутации ЦСКА впоследствии. Ощущение, что я попал на сайт безнадега.ру.

Селюк горазд на крепкие высказывания. Не обошел он, естественно, и горячую тему возвращения Виктора Гончаренко в ЦСКА, написав об этом в своем твиттере.

Напомним, что наставник армейцев сбежал после крупного поражения от «Зенита» – 0:4 в родную Белоруссию. А перед этим положил заявление об уходе, посчитав, очевидно, что не справляется со своими обязанностями. Судя по игре команды в матче с питерцами – так оно и есть, красно-синие выглядели крайне неубедительно.

Однако босс армейцев Евгений Гинер не первый уже порыв – все бросить и уйти – со стороны 43-летнего специалиста охладил. Спустя несколько дней Гончаренко вернулся в Москву. За игрой 24-го тура против бело-голубых наблюдал из ложи с трибун, а его временно замещал Сергей Овчинников. На следующий день после матча с «Динамо» (0:0) главный тренер присоединился к команде, хотя, по правилам Роспотребнадзора, должен проходить карантин. Но в нашем футболе, как мы убедились в последние недели, правила не писаны. Это не касается какого-то отдельного клуба. Тенденция массовая.

Что же до безнадеги, то тут можно двояко расценивать высказывание Селюка. Оно может касаться как игры и перспектив команды в целом, так и дальнейшей судьбы легионера армейцев Седрика Гогуа, клиента Селюка. При Гончаренко он прочно сидит в запасе. И с возвращением тренера вряд ли что-то изменится в этом вопросе.

3-е место

Владислав РАДИМОВ о назначении Андрея ТАЛАЛАЕВА в «Крылья Советов»:

Ну понятно ж, что он кинет и их! Предавший раз — обязательно предаст еще!

Главный тренер «Зенита-2» Радимов говорил о вероятном приходе тренера Талалаева в «Крылья» на смену Миодрагу Божовичу, уволенному после того, как самарская команда опустилась на последнее место в РПЛ.

«Есть такие, как Талалаев, бросивший в тяжелый момент «Химки». А есть такие, как Юран, вытащивший «Химки» после этого беглеца и получивший путевку в РПЛ и полуфинал Кубка. А теперь разговоры про Талалаева и «Крылья»... Ну понятно ж, что он кинет и их! Предавший раз – обязательно предаст еще!» – написал Радимов в твиттере.

Однако Талалаев все же возглавил клуб из Самары. Не знаю, предаст ли он «Крылья», но вот вытащить их с самого дна ему будет очень и очень тяжело, учитывая непростой календарь команды в оставшихся матчах.

4-е место

Василий УТКИН о памятнике Федору Черенкову:

Открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище просто катастрофа.

Журналист Уткин поделился мнением о монументе знаменитому спартаковцу, который в воскресенье был открыт на Троекуровском кладбище, где и похоронен Федор.

«Я знаю, что многих расстроит то, что я скажу. Может быть, даже обидит. Простите. Видит бог, игра Федора одно из самых светлых воспоминаний моего детства и юности, они теплы и живы до сих пор. Но открытый вчера памятник на Троекуровском кладбище просто катастрофа...(

По счастью, это не последний, думаю, памятник Федору. Уверен, его памятник, который увековечит образ Черенкова, обязательно будет в Москве. В Кунцево, или в академии, или, может быть, в «Лужниках», где есть несколько замечательных скульптур великих игроков. Старостин там замечательный... А это надгробие; его облик определяет родня, конечно. Ну, отлично, раз им нравится, для того ведь и собирали пожертвования», – написал Уткин в телеграм-канале.

Владелец «Спартака» Леонид Федун выделил на памятник Черенкову девять миллионов рублей. Не готов оценивать его архитектурные особенности, но сам наезд на эту тему со стороны Уткина выглядит довольно мерзко. В конце концов, это сугубо личное дело тех, кто решил поставить памятник на могиле своего родного человека. Если Уткину не нравится, как выполнена скульптура или другие элементы монумента, стоило оставить это при себе. Это тема точно не для хайпа.

5-е место

Леонид ФЕДУН о VAR:

К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор. Первоначально, казалось, что VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил.

Владелец «Спартака» высказался по поводу судейства в матче с «Уфой» (0:0), в концовке которого были два спорных момента со взятием ворот гостей.

Гол Александра Соболева после консультации с VAR арбитр Владислав Безбородов отменил из-за офсайда у Самюэля Жиго. В добавленное время вратарь «Уфы» Александр Беленов поймал мяч, телом находясь уже в воротах, но его руки с мячом были то ли над линией, то ли за ней. Некоторые игроки «Спартака» посчитали, что мяч пересек линию.

«Хочет судья не засчитать гол – он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию. Ну что тут добавить. Мы потеряли два очка. Вот и все», – сказал Федун.

Леонид Арнольдович не первый уже раз наезжает на систему VAR и тех, кто за ней стоит. Вполне вероятно, что на этот раз он был не прав, ведь у большинства специалистов сложилось мнение, что судьи поступили верно в обоих случаях. Но согласитесь, что слишком часто VAR работает против красно-белых и в то же время – почти всегда в пользу «Зенита». Невольно заподозришь неладное.