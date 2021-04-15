Ставки – новая нефть? Разговор о проблемах букмекерской отрасли

Природные богатства упомянул и экс-боксер Николай Валуев, представлявший на бизнес-завтраке Госдуму. Но он не слишком защищал своих коллег, признав, что новый закон получился, как минимум, несвоевременным, учитывая пандемию, отмену соревнований и в целом неблагоприятную финансовую ситуацию в мире.

«Не знаю, можно ли так выражаться, но букмекеров в сентябре просто нагнули, – заявил заместитель гендиректора „Лиги ставок“ Игорь Столяров. – А в октябре 2021-го вступят в силу новые изменения, целевые отчисления вырастут в четыре-пять раз. Не знаю, почему так происходит именно сейчас. Может, углеводороды в стране закончились?»

Финансовая статистика очень красноречива. 2,3 млрд рублей – целевые отчисления букмекеров на спорт в 2020-м году. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м. И почти вся разница собралась за четвертый квартал, когда вступила в силу поправка, увеличившая расчетную базу.

Открыла завтрак кратким обзором новых законов и финансовыми показателями букмекерского рынка директор по развитию СБК Александра Савраева. Один пакет правок вступил в силу 30 сентября 2020 года: для базы целевых отчислений (5% от разницы принятых и выплаченных денег) стали учитываться ставки на международные соревнования, при этом любые неспортивные пари оказались под запретом. Другие изменения начнут действовать осенью 2021-го. Во-первых, должен заработать новый орган – Единый регулятор азартных игр, во-вторых, целевые отчисления станут равняться 1,5% от суммы всех принятых ставок.

«Это как с углеводородами получилось: у нас же вне зависимости, дорожает нефть или дешевеет, цена на бензин только растет. Здесь другая ситуация, но все же. Наверное, дело в недопонимании, – предположил Валуев. – Я работаю в другом комитете, но спрашивал коллег, и они сказали, что плотного общения с букмекерским сообществом не получилось. Уж не знаю, почему так. Но теперь, скорее всего, букмекеры будут отказываться от дополнительных вложений, от спонсорских контрактов, раз уж обязательные отчисления растут».

Потери, которые несут букмекеры с каждым новым законом, неизбежно сказываются или скажутся и на клиентах, и на маркетинговых бюджетах. Вполне вероятно, что скоро игроки или заметят ухудшение коэффициентов, или начнут платить дополнительные комиссии.

CEO Parimatch Руслан Медведь признал, что с точки зрения названия бизнес-завтрака СБК его компания достаточно богатая, чтобы выжить. Но предположил, что есть и другие способы спасти бизнес в новых условиях.

«Мы все думаем, что только богатые выживут. Но, возможно, выживут еще и изобретательные. Ведь ничто нам не запрещает (хотя это надо проверить с юристами) сделать наценку 1,5% при вводе депозита. Как мы знаем, многие культурно-массовые мероприятия работают по такой модели. Мы оплачиваем штрафы на Госуслугах – и там с нас берут комиссию. То есть, в принципе, это норма на многих рынках. Что уж говорить, у нас многие законы подразумевают нагрузку на конечного потребителя, на население. Возможно, мы все договоримся, что это трансзакционные издержки, давайте позиционировать это так. Но возможно, некоторые игроки откажутся так делать ради лояльности аудитории», – рассуждал вслух Медведь.

Похожими вопросами задаются и в других компаниях, вне зависимости от их масштаба.

«Если оперировать понятиями бедный/богатый, то компания, которую я представляю, относится к категории бедных, – признал генеральный директор „Теннеси“ Руслан Сулейманов. – Мы маленькие, скромные. У нас нет бюджетов, чтобы выжигать напалмом на „Матч ТВ“ часами рекламой и так далее. Мы думаем, как выживать. Будем перераспределять бюджеты, делать акцент на эффективность. Мы пока не приняли решение, как делить 1,5% этим между собой и игроком: переносить как комиссию на депозит или увеличивать маржу, перекладывая часть нагрузки на плечи игроки, или полностью брать на себя и презентовать это как маркетинговое преимущество, пытаясь увеличить количество игроков. Решения пока нет, мы думаем. Но точно, что эффективность бизнеса должна быть увеличена. Все бюджеты на спорт, на контракты с лигами и командами будут пересматриваться, и уже пересматриваются. Точно будем отказываться от имиджевых историй и инвестиций, которые не приносят явного притока игроков. И некоторые партнеры, конечно, недополучат денег, которые мы платим сейчас. Спорт почувствует вместе с нами этот закон, станет получать меньше по спонсорским контрактам. И большой вопрос, будут ли федерации довольны теми деньгами, которые будут им доставаться от целевых отчислений».

Спортивные организации уже почувствовали негативное влияние новых правил. Например, ушел с российского рынка вместе со всеми своими спонсорскими контрактами bwin. А Федерация регби России лишилась суперконтракта с «Лигой ставок» – он должен был действовать еще три года и приносить ФРР по 100 млн рублей в сезон.

«Конечно, это огромная потеря. Два года назад мы заключили наш самый крутой контракт – во-первых, по сумме, во-вторых, по сроку. – Но главное, что этот опыт научил нас работе с букмекерами. Можно сказать, что „Лига ставок“ открыла нам двери в этот бизнес», – не терял оптимизма генеральный директор – председатель правления ФРР Станислав Дружинин.

ИЛОНА КОРСТИН: А КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОТЧИСЛЕНИЯ?

Другая проблема, волнующая и букмекеров и спорт – сам механизм распределения целевых отчислений. Внимание на нее обратила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. Она показала, сколько конкретно целевых денег ее организация получает ее организация. Ставки на внутрироссийские соревнования в 2020 году принесли 8,2 млн рублей. А «бонус» от международных турниров за период с октября по декабрь включительно – 300 тысяч рублей. Суммарно получилось всего 2% доходов Единой лиги ВТБ.

«В законе написано, что букмекеры должны заключать соглашения с общественными организациям и профессиональными спортивным лигами. Но букмекеры почему-то считают, что если у них есть договор с федерацией, то с лигой можно уже ничего не подписывать. Из-за этого мы не дополучаем эти отчисления, – уверена Корстин, – в то время как в Российскую федерацию баскетбола приходят огромные суммы».

С Илоной согласился Игорь Столяров, заявивший, что «Лига Ставок» готова отдавать больше денег на спорт, но хотелось бы прозрачно видеть, как они в итоге распределяются. А президент BetBoom Константин Макаров рассказал о письме, которое накануне пришло в Министерство спорта. В нем Федерация спортивной борьбы России и еще 13 федераций по разным видам спота просят изменить систему распределения целевых отчислений от букмекеров. Главное требование – направлять средства от ставок на иностранные соревнования между всеми федерациями, а не отдавать все «профильной» организации.

В ОЖИДАНИИ ЕДИНОГО КУЛАКА

Итогом дискуссии стало признание: букмекеры, несмотря на работу двух СРО и общие проблемы, пока еще разобщены. «Нам не хватает взаимодействия», – прямо сказал Руслан Медведь. «Пришло время выступить единым кулаком», – согласился Игорь Столяров.

Прямо на сцене были запланированы первые конкретные действия. Будем надеяться, что именно на бизнес-завтраке СБК был запущен процесс, который сделает хотя бы часть законов в нашей стране более адекватными реальности и запросам бизнеса, а целевые отчисления – эффективным инструментом развития российского спорта.

Более подробный отчет о деловом завтраке – по ссылке.